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SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Akansoy: Tatar bey ve destekçileri “kuzey benim, güneye de ortağım” diyor. Yoktur böyle bir dünya.

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"En erken zamanda uyanmalarını dilerim."
Akansoy: Tatar bey ve destekçileri “kuzey benim, güneye de ortağım” diyor. Yoktur böyle bir dünya.

İŞTE AÇIKLAMA;

“Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti”nin pasaport kararı, neden bunca zaman gündeme gelmemişti de şimdi geldi ?

Neden Denktaş, Talat, Eroğlu ve Akıncı dönemlerinde böyle bir konu tartışma konusu bile değildi, olamazdı? Neden Kıbrıs Rum otoritesi böyle bir adıma asla cesaret edemezdi de şimdi edebiliyor ?

Sorunun özü budur.

Bence üzerinde durulması gereken alınan kararın sadece siyaseten ya da hukuken doğru olup olmadığı değildir.

Kıbrıs sorununda, Kıbrıs Türk siyasi otoritesi ve Ankara hükümetinin, kontrolsüz, ayrılıkçı ve maceraperest siyasetinin yarattığı sonuçlardır bunlar.

Kapalı Maraş konusunda atılan adımlarla, ayrılıkçı ve tahrik edici söylemlerle yaratılan ciddi rahatsızlığın karşılığıdır.

Yoksa Anastasidis’in tarihsel hatalarını bilmeyen ve eleştirmeyen yoktur.

Ancak bu kararın alınmasına neden olanların da, ne konuşmaya ne de eleştirmeye hakkı vardır.

Tatar bey ve destekçileri “kuzey benim, güneye de ortağım” diyor. Yoktur böyle bir dünya.

En erken zamanda uyanmalarını dilerim.

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