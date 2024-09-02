  • BIST 10076.16
  • Altın 2727.849
  • Dolar 33.9142
  • Euro 37.5823
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAİsrail'de genel grev çağrısı

Akansoy; Tatar, Üstel ve Töre’nin, Netflix’te yayınlanacak olan “Famagusta” adlı dizinin tanıtım ajansı olduklarını söyledi.

» »
CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Tatar, Üstel ve Töre’nin, Netflix’te yayınlanacak olan “Famagusta” adlı dizinin tanıtım ajansı olduklarını söyledi.
Akansoy; Tatar, Üstel ve Töre’nin, Netflix’te yayınlanacak olan “Famagusta” adlı dizinin tanıtım ajansı olduklarını söyledi.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Tatar, Üstel ve Töre’nin, Netflix’te yayınlanacak olan “Famagusta” adlı dizinin tanıtım ajansı olduklarını söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Akansoy, yapılan açıklamaların “izleme niyeti olmayan, önemsemeyen insanları dahi meraklandırdığını” ifade etti.

Akansoy, Tatar’ın “kendilerinin de film çekeceklerini söylediğini” anımsatarak, “Başrolün Sn. Tatar tarafından oynanacağı bir film kendisine de yakışır. Bir o kaldıydı çünkü. Oynasın varsın, ama acele etsin süre daralıyor” dedi.

Akansoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Famagusta” adlı dizinin Netflix’te yayınlanacak olması ile ilgili açıklamalar bitmedi. O kadar ki izleme niyeti olmayan, önemsemeyen insanlar dahi şimdi izlemek için merakla dizinin yayınlanmasını bekler oldu.

Bu kadar beceriksizlik olamaz.

Tatar, Üstel, Töre vd dizinin aslında “tanıtım ajansı” oldular. Tartışmalar aldı yürüdü.

Oysa bu tür platformlarda her türlü siyasi mesaj içeren filmler var.

Üstelik engellemek de mümkün değil. Burada olmazsa, yarın başka bir platformda yayınlanır.

İçeriği bilmiyorum o yüzden birşey diyemem ama bu kadar amatör bir tavır dünya yüzünde ne görüldü ne de duyuldu.

Sayın Tatar kendilerinin de film çekeceklerini söyledi. 

Başrolün Sn. Tatar tarafından oynanacağı bir film kendisine de yakışır. Bir o kaldıydı çünkü. Oynasın varsın, ama acele etsin süre daralıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cuma'ya kadar yer yer yağış bekleniyor02 Eylül 2024 Pazartesi 15:30
  • Yasemin Öztürk: "Taçoy’a destek verenler baskı ve tehdite maruz kalıyor"02 Eylül 2024 Pazartesi 15:25
  • Taçoy'dan açıklama02 Eylül 2024 Pazartesi 15:24
  • Rahvancıoğlu: Barış Mücadelesi Kararlılıkla Sürdürülmeli02 Eylül 2024 Pazartesi 13:47
  • Cezaevinde Şimon Aykut’a Saldırı Girişimi Arkadaşları Tarafından Önledi02 Eylül 2024 Pazartesi 13:35
  • Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 326 Sürücüye Yasal İşlem Yapıldı02 Eylül 2024 Pazartesi 13:32
  • Ava Kapalı Bölgede Avlanan 5 Kişiye Yasal İşlem Başlatıldı02 Eylül 2024 Pazartesi 13:30
  • Yurtseven’in ölüm sebebi belirlendi02 Eylül 2024 Pazartesi 13:29
  • Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı02 Eylül 2024 Pazartesi 13:27
  • Bıçaklı: Tatar’ın asgari ücretlinin maaşlarına göz dikmesi kabul edilemez02 Eylül 2024 Pazartesi 13:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti