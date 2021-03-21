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Akansoy Tatar’ın kapılarını farklı görüşlere açmaktan kaçması düşündürücüdür

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Kıbrıs Türk tarafının, kendi içindeki farklı görüşlerin zenginliğini fark edememesi, anlayamaması, önemini algılayamaması yanında, ortak aklı arayışında bulunmaması çok büyük bir eksikliktir.
Akansoy Tatar’ın kapılarını farklı görüşlere açmaktan kaçması düşündürücüdür

Cumhurbaşkanı Sn Tatar, 26 Nisan’da Cenevre’de yapılacak Kıbrıs Toplantısı ile ilgili olarak bugüne dek Siyasi Partilerle herhangi bir görüş alışverişinde bulunmamıştır.

15 gün önce, gelecek hafta siyasi partilerle ayrı ayrı görüşeceğim demiş ve aradan bir hafta geçmiş olmasına rağmen, herhangi bir davet ne yazık ki ortada yok.

Siyasi partiler olarak, gerek yabancı diplomatlar, gerek ilgili BM yetkilileri gerekse Güneydeki siyasi partilerle görüş alışverişinde bulunabiliyorken, Sayın Tatar’ın kapılarını farklı görüşlere açmaktan kaçması düşündürücüdür.

Kıbrıs Türk tarafının, kendi içindeki farklı görüşlerin zenginliğini fark edememesi, anlayamaması, önemini algılayamaması yanında, ortak aklı arayışında bulunmaması çok büyük bir eksikliktir.

Demokrasi yarasıdır. Temsiliyet krizidir !

Tatar’ın sürekli olarak algı operasyonları ile hareket etmesi, tüm eski Başkanların yetindiği binadan utanması, memleket yangın yeri ve insanlar büyük ekonomik çöküntü içerisinde iken kendi toplumuna inat, kent parkı olacak olan alana Cumhurbaşkanlığı Binası yapma düşüncesi, Erenköy’e ağaç dikmeye gitmek gibi garip mesajlarla uğraşması, gerçekten halkı dikkate almadığının açık göstergesidir.

Kıbrıslı Türkleri masada kim temsil edecek diye sorduğumuz sorunun ne denli haklı ve meşru bir soru olduğu, her geçen gün yeniden ve yeniden ortaya çıkıyor.

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