Akansoy: Toplum, seçmediği bir “hükümet” ile yola devam edemez

Bu hükümetin beceriksizliğinin bir kaynağı da sorumsuzluğudur” diye konuştu. Kanal
Sim’de Meyil Adakul’un sorularını yanıtlayan CTP Genel Sekreteri Akansoy, Ersin Tatar’ın ortaya
koyduğu vizyonun, Kıbrıs Türk halkına zarar verdiğine işaret etti.
“Sayın Tatar’ın ortaya koyduğu vizyon bizi bir yere taşımaz”
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da yaptığı konuşmanın
sürpriz olmadığına vurgu yapan Akansoy, “Çözüme dönük olarak, biz çözüm için gerekli adımları
atmaya hazırız yaklaşımı, uluslararası gelişmelere bağlı olarak Türkiye’nin pragmatik bir tavır içinde
olabileceğini bize göstermektedir” dedi. Uluslararası gelişmelere bağlı olarak ülkelerin pozisyonlarını
değiştirebileceğine dikkat çeken Akansoy, “Önemli olan hak ve çıkarların korunmasıdır” ifadelerini
kullandı. TBMM’den geçen tezkereyle ilgili de konuşan Akansoy, metni, “Kavram kargaşası içeren bir
metin” olarak niteledi. Kavram kargaşası içerisinde yol alabilmenin mümkün olmadığına işaret eden
Akansoy, söz konusu tezkerenin oybirliğiyle geçmediğini anımsattı. Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “çözüm için gerekirse yine adımlar atılır” yaklaşımının
önemine vurgu yapan Akansoy, söz konusu durumun “irade beyanı” olduğunun altını çizdi. “Kendisi
Federasyon noktasının artık gerçekleşemeyeceğine inanıyoruz açıklaması da vardır. 2004 ve 2017
sonuçları bağlamında bir inanç belirtiyor. Kesinlikle olmaz gibi bir söylem geliştirilmedi. Bu da dikkate
değerdir” diyen Akansoy, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yakınlaşmanın, Holguin’in Kıbrıs
konusunda ipleri elinden bırakmamış olmasının, önümüzdeki süreçte üst düzey toplantıların
gündemde olduğunun ortaya koyulduğunu belirtti. Eylül ayında BM genel kurulundan sonra,
tarafların bir araya gelebileceğini ifade eden Akansoy, “KKTC’nin tanınması veya Sayın Tatar’ın ortaya
koyduğu siyasi vizyon ise bizi herhangi bir yere taşımaz” dedi. Kıbrıs’ta çözüm istediklerinin altını
ısrarla çizen Akansoy, karşılıklı kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu dile
getirdi. Söz konusu çerçevenin BMGK kararlarında mevcut olduğuna işaret eden Akansoy, “Çözüm
istiyorsanız, bu karşılıklı kabul edilebilirliktir” diye konuştu.
“Kıbrıs Türk insanı, ne olup bittiğiyle ilgili bilgi sahibi olmalı”
BMGK kararları oluşurken, her bir kararın, Kıbrıs’ın her iki tarafındaki görüşlerin sonucu oluştuğunu
söyleyen Akansoy, çözüm konusunda net olduklarının altını çizdi. “Çözüm noktasında varılan
mutabakatlar üzerinden devam etmek, sonuç odaklı müzakereler demektir” diyen Akansoy, Kıbrıs
Türk tarafındaki temsilcinin bu bağlamda “dik” durması gerektiğine işaret etti ve Ersin Tatar’ın bunu
yapamadığını kaydetti. Akansoy, “Azerbaycan bile bir ticaret ofisi açamadı buraya, bırakın tanımayı.
Bir tabela bile çakılamadı. Kıbrıs Türk halkını yanıltmanın bir alemi yoktur. Sloganlarla konuşmuyoruz.
İki temel nokta var. Çözüm ve çözümsüzlük. Çözüm istiyorsanız yol bellidir” dedi. Asım Akansoy, Kıbrıs
Türk halkının, Ersin Tatar’ın izlediği politikalarla bir yere varamayacağını vurguladı. “Kıbrıs Türklerin
varoluşu ve içinde bulunduğu durumdan çıkışı, BMGK kararları ekseninde hareket edilmesiyle
mümkündür” diye konuşan Akansoy, yol haritalarının da belli olduğunun altını çizdi. “Bir ülke eğer
kendi kendini yönetemiyorsa, o ülkenin önceliklerini demokrasi üzerine kurması gerekiyor. Kendi
kendini yönetmek esastır, önceliktir” diyen Akansoy, UBP’ye bir dönem önce yapılan ağır
müdahalenin etkilerini, tüm toplumun yaşadığını belirtti. “Toplum, seçmediği bir hükümetin etkisi
altındadır. Bu hükümetin beceriksizliğinin bir kaynağı da siyasi sorumsuzluğudur” diyen Akansoy,
halktan desteğini almayan bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu ifade etti. Asım Akansoy, “Kıbrıs Türk
insanı ne olup bittiğiyle ilgili bilgi sahibi olmalıdır. Gerçekten bir müdahale varsa, bizim kabul
edebileceğimiz bir şey değildir. Bu sorunu yeniden yaşamak utanç vericidir. Sayın Olgun
Amcaoğlu’nun, Kutlu Evren’in konuşması gerekiyor” diye ekledi.
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