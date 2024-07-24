Akansoy: Toplum, seçmediği bir “hükümet” ile yola devam edemez

Bu hükümetin beceriksizliğinin bir kaynağı da sorumsuzluğudur” diye konuştu. Kanal

Sim’de Meyil Adakul’un sorularını yanıtlayan CTP Genel Sekreteri Akansoy, Ersin Tatar’ın ortaya

koyduğu vizyonun, Kıbrıs Türk halkına zarar verdiğine işaret etti.



“Sayın Tatar’ın ortaya koyduğu vizyon bizi bir yere taşımaz”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da yaptığı konuşmanın

sürpriz olmadığına vurgu yapan Akansoy, “Çözüme dönük olarak, biz çözüm için gerekli adımları

atmaya hazırız yaklaşımı, uluslararası gelişmelere bağlı olarak Türkiye’nin pragmatik bir tavır içinde

olabileceğini bize göstermektedir” dedi. Uluslararası gelişmelere bağlı olarak ülkelerin pozisyonlarını

değiştirebileceğine dikkat çeken Akansoy, “Önemli olan hak ve çıkarların korunmasıdır” ifadelerini

kullandı. TBMM’den geçen tezkereyle ilgili de konuşan Akansoy, metni, “Kavram kargaşası içeren bir

metin” olarak niteledi. Kavram kargaşası içerisinde yol alabilmenin mümkün olmadığına işaret eden

Akansoy, söz konusu tezkerenin oybirliğiyle geçmediğini anımsattı. Türkiye Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “çözüm için gerekirse yine adımlar atılır” yaklaşımının

önemine vurgu yapan Akansoy, söz konusu durumun “irade beyanı” olduğunun altını çizdi. “Kendisi

Federasyon noktasının artık gerçekleşemeyeceğine inanıyoruz açıklaması da vardır. 2004 ve 2017

sonuçları bağlamında bir inanç belirtiyor. Kesinlikle olmaz gibi bir söylem geliştirilmedi. Bu da dikkate

değerdir” diyen Akansoy, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yakınlaşmanın, Holguin’in Kıbrıs

konusunda ipleri elinden bırakmamış olmasının, önümüzdeki süreçte üst düzey toplantıların

gündemde olduğunun ortaya koyulduğunu belirtti. Eylül ayında BM genel kurulundan sonra,

tarafların bir araya gelebileceğini ifade eden Akansoy, “KKTC’nin tanınması veya Sayın Tatar’ın ortaya

koyduğu siyasi vizyon ise bizi herhangi bir yere taşımaz” dedi. Kıbrıs’ta çözüm istediklerinin altını

ısrarla çizen Akansoy, karşılıklı kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu dile

getirdi. Söz konusu çerçevenin BMGK kararlarında mevcut olduğuna işaret eden Akansoy, “Çözüm

istiyorsanız, bu karşılıklı kabul edilebilirliktir” diye konuştu.



“Kıbrıs Türk insanı, ne olup bittiğiyle ilgili bilgi sahibi olmalı”

BMGK kararları oluşurken, her bir kararın, Kıbrıs’ın her iki tarafındaki görüşlerin sonucu oluştuğunu

söyleyen Akansoy, çözüm konusunda net olduklarının altını çizdi. “Çözüm noktasında varılan

mutabakatlar üzerinden devam etmek, sonuç odaklı müzakereler demektir” diyen Akansoy, Kıbrıs

Türk tarafındaki temsilcinin bu bağlamda “dik” durması gerektiğine işaret etti ve Ersin Tatar’ın bunu

yapamadığını kaydetti. Akansoy, “Azerbaycan bile bir ticaret ofisi açamadı buraya, bırakın tanımayı.

Bir tabela bile çakılamadı. Kıbrıs Türk halkını yanıltmanın bir alemi yoktur. Sloganlarla konuşmuyoruz.

İki temel nokta var. Çözüm ve çözümsüzlük. Çözüm istiyorsanız yol bellidir” dedi. Asım Akansoy, Kıbrıs

Türk halkının, Ersin Tatar’ın izlediği politikalarla bir yere varamayacağını vurguladı. “Kıbrıs Türklerin

varoluşu ve içinde bulunduğu durumdan çıkışı, BMGK kararları ekseninde hareket edilmesiyle

mümkündür” diye konuşan Akansoy, yol haritalarının da belli olduğunun altını çizdi. “Bir ülke eğer

kendi kendini yönetemiyorsa, o ülkenin önceliklerini demokrasi üzerine kurması gerekiyor. Kendi

kendini yönetmek esastır, önceliktir” diyen Akansoy, UBP’ye bir dönem önce yapılan ağır

müdahalenin etkilerini, tüm toplumun yaşadığını belirtti. “Toplum, seçmediği bir hükümetin etkisi

altındadır. Bu hükümetin beceriksizliğinin bir kaynağı da siyasi sorumsuzluğudur” diyen Akansoy,

halktan desteğini almayan bir yapıyla karşı karşıya olunduğunu ifade etti. Asım Akansoy, “Kıbrıs Türk

insanı ne olup bittiğiyle ilgili bilgi sahibi olmalıdır. Gerçekten bir müdahale varsa, bizim kabul

edebileceğimiz bir şey değildir. Bu sorunu yeniden yaşamak utanç vericidir. Sayın Olgun

Amcaoğlu’nun, Kutlu Evren’in konuşması gerekiyor” diye ekledi.