Akansoy "Türkiye ile imzalanacak protokol kayıtsız şartsız imzalanamaz. Bizim kendi önceliklerimiz taleplerimiz var."

Radyo Mayıs'ta bu sabah Damla Dabiş Özel'in programına katılan CTP Gazimağusa Milletevekili Asım Akansoy önemli açıklamalar yaptı.

Buna göre, Asım Akansoy "Türkiye ile imzalanacak protokol kayıtsız şartsız imzalanamaz. Bizim kendi önceliklerimiz taleplerimiz var. Türkiye ile elektrik konusunda pürüz var. Sorunlardan biri de bu" dedi.

Akansoy, "Türkiye'nin en baştan itibaren Sn Serdar Denktaş ile sorunu var. Görüşmek istemiyorlar. İlişkilerin bu noktada olmasında 2. pürüz de bu" ifadelerini kullandı.

