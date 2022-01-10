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Akansoy ve Eroğlu ailesi dünür oldu

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3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun torunu Dilara Korohan ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Milletvekili Asım Akansoy’un kız kardeşinin oğlu Hüseyin Görün ile nişanlandı.
Akansoy ve Eroğlu ailesi dünür oldu

 

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun torunu Dilara Korohan ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Milletvekili Asım Akansoy’un kız kardeşinin oğlu Hüseyin Görün ile nişanlandı.

Nişan töreninde yüzükleri dedeler Derviş Eroğlu ve Hüseyin Akansoy taktı. 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kızı Gencay Eroğlu’nun kızı olan gelin Dilara Korohan’ın evinde gerçekleştirilen nişan törenine UBP Mağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, CTP Mağusa milletvekili Asım Akansoy ile diğer aile fertleri katıldı.

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