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Akansoy: Yok böyle bir dünya

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CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı eleştirdi.
Akansoy: Yok böyle bir dünya

Akansoy'un paylaşımı şöyle:

Onun bunun lafı

TMK öğrencisi, daha farklı ihtiyaçlar varken külliye inşaatı elzem mi diye basit bir soru soruyor Ersin Tatar’a.

Ersin bey kendisinin toplantı salonu ihtiyacı olduğunu ve binaların depreme dayanıklılık sorunu olduğunu belirterek, onun bunun lafı ile hareket etme diye cevap veriyor.

Bundan önce Cumhurbaşkanlığı binasını kullanan herkesin toplantı yapacak salonu vardı ancak Tatar’ın yok.

Toplantı yapa yapa ortalığı yıkmış geçirmiş vara vara çözümsüzlüğe, ayrılıkçılığa varmış…

Bizim de göremediğimiz, anlayamadığımız konu buymuş demek.

Demek ki eşit egemenlik gibi olmayacak işlerin mimarları büyük salonlara ihtiyaç duyuyorlar.

Çocukların deprem riski üzerine kısa süreliğine çadırda eğitim alacak olması, büyük bir dayanışma, özveri ve sağduyu göstergesi iken;

Tatar’ın ve akıllarının bu kadar büyük sorun karşısında külliye inşaatına bir gün ara vermemiş olmaları, sürekli kaynak tüketmeleri nasıl bir aklın ve vicdanın ürünüdür ?

Bu tavır halka karşı yapılmış en büyük saygısızlık olarak tarihe geçecektir.

Yok böyle bir dünya.

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