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Akansoy:Atanmış Cumhurbaşkanı ve Hükümet yasal olsa da asla meşru değildirler.

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Geçen hafta tüm seçimleri araştıracağız diye önergeyi reddettiler,bugün Saner biz öyle bir şey demedik dedi
Akansoy:Atanmış Cumhurbaşkanı ve Hükümet yasal olsa da asla meşru değildirler.

CTP Milletvekili Asım Akansoy'un paylaşımı:

Geçtiğimiz hafta TDP tarafından Meclise sunulan, seçime müdahaleye dönük araştırma komitesi kurulması önerisi, hükümet tarafından bekleyin Pazartesi size yeni bir öneri yapacağız, daha kapsayıcı olacak, tüm seçimleri de içerecek diye reddedilmişti. Biz de tüm seçimleri kapsasın ama öncelik 2020’ye verilsin demiştik.

Bugün Başbakan Saner, kendilerinin böyle birşey söylemediklerini iddia ederek, demokrasinin ayaklar altına alınmasına seyirci kalacaklarına dair bir tavır sergiledi.

Atanmış Cumhurbaşkanı ve Hükümet yasal olsa da asla meşru değildirler.

Halk bunu çok iyi biliyor, görüyor.

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