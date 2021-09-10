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Akansoy’dan Asya bebek için eylem yapanlara destek

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CTP Milletvekili Asım Akansoy, SMA hastası Asya bebek için eylem yapan gençlerin polis tarafından dövdürtülmesi ve tutuklanmalarının asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Akansoy’dan Asya bebek için eylem yapanlara destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, SMA hastası Asya bebek için eylem yapan gençlerin polis tarafından dövdürtülmesi ve tutuklanmalarının asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Akansoy, devlet erkanını Asya bebeğin tedavisinin karşılanması için TC ile bağlantı kurmaya ve çözüm bulmaya davet etti.

Akasnoy’un açıklaması şu şekilde:

“Asya bebeğin sağlığına kavuşması için ailenin ve gençlerin gösterdiği sorumluluğun, verdiği mücadelenin ne denli önemli ve değerli olduğu ortadadır.

Anlaşılan odur ki, gerekli ilaçların Türkiye’den tedariği konusunda aileye büyük zorluklar çıkarılmaktadır.

Hemen, en üst düzeyde iki devlet arasında görüşme yapılması, aileye, topluma bilgi verilmesi gerekir. Çözüm ancak bu şekilde sağlanabilir.

Bu bağlamda da adres öncelikle Sn. Tatar’dır, ardından ilgili bakanlardır.

Devletin elini uzatmak, bu hassas konuda çalışma yapanlara destek olmak, acılı aileyi kucaklamak varken; hasta yakınlarının önüne polis çıkarmak, randevu vermemek, gençleri dövdürmek, tutuklamak asla kabul edilemez.

Bu nasıl bir akıldır? Nasıl bir nefrettir, nasıl bir beceriksizliktir?

#Aysabebekyaşasın”

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