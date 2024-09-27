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Akansoy'dan Hasipoğlu'na Sert Tepki: "Popülist Söylemlerle Halkı Yanıltıyorsunuz"

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Akansoy'dan Hasipoğlu'na Sert Tepki: "Popülist Söylemlerle Halkı Yanıltıyorsunuz"Akansoy, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirerek, "Hükümetinizin yarattığı ekonomik çöküş, halkın alım gücünü eritti, gençlerimizin umutlarını kırdı. Bu gerçekle
Akansoy'dan Hasipoğlu'na Sert Tepki: "Popülist Söylemlerle Halkı Yanıltıyorsunuz"

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu'nun açıklamalarına sert tepki gösterdi. Akansoy, Hasipoğlu’nun popülist söylemler geliştirdiğini belirterek, "Ersin Tatar’ın uluslararası arenadaki başarısızlığını gizlemek için yapılan yüzeysel temaslar, Kıbrıs Türk halkına hak ettiği uluslararası statüyü sağlayamamıştır" dedi.

Akansoy, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirerek, "Hükümetinizin yarattığı ekonomik çöküş, halkın alım gücünü eritti, gençlerimizin umutlarını kırdı. Bu gerçekleri unutturamazsınız" ifadelerini kullandı.

Akansoy, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak da federasyonu savunduklarını vurgularken, "Kıbrıs, bölünmek için çok küçük bir ülkedir. Ayrılıkçı politikalarla halkımızı dünyadan koparıyorsunuz" şeklinde konuştu.

CTP’nin halkın çıkarlarını savunmaya devam edeceğini belirten Akansoy, "Biz sırtımızı Kıbrıs Türk halkına yasladık, halkımızın hakları için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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