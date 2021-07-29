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Akansoy'dan MHP'ye Türkeş'in sözleri ile yanıt

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"Alpaslan Türkeş'in müzesine bunu da koysunlar bir zahmet"
Akansoy'dan MHP'ye Türkeş'in sözleri ile yanıt

Asım Akansoy'un paylaşımı:

Son günlerde MHP tarafından, Kıbrıslı Türk çözüm güçlerine yönelik nefret, hınç ve öfke ile saldırı yapılmaktadır.

Bizim o düzeye inme ve aynı şekilde karşılık verme gibi bir durumumuz elbette olamaz. Güler, geçer, yok sayarız. Hatta hiç dikkate almamak en doğrusu.

Ancak, onlara cevap olsun diye değil, siz arkadaşlarımın bilgisi olsun diye, 13 Ekim 1967 tarihinde Bozkurt Gazetesinde yayınlanmış bir haberi ve imzalı bir belgeyi paylaşmak isterim.

Alpaslan Türkeş'in müzesine bunu da koysunlar bir zahmet.

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