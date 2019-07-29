Akansoy'dan Özersay'ın açıklamasına kara leke benzetmesi

İşte o açıklama;

Zamanında hukuk devleti, temiz toplum, şeffaf yönetim, önce halk, adalet diyerek yola çıkanların bugün açıklanan mahkeme kararına karşı yaptıkları yorum akıl alır değil.

Siyasette popülizmle kendine yer edinenlerin yarattığı hayal kırıklığının hesabını halka verecekler o ayrı, ama mahkeme kararını delmek için bir yol bulacağız minvalindeki açıklama tarihe ve demokrasimize kara bir lekedir!

Halk da mahkeme de notunuzu vermiştir.

Bu saatten sonra siyaseten bir hiç olan bu kişilere ve destekçilerine cevabı yine hep birlikte vereceğiz!

Yok öyle yağma!