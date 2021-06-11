Akansoy'dan Tatar'a eleştiri.. "Sürekli kendi insanını kötülüyor"

“Sürekli kendi insanını kötülüyor; bu taktikler soğuk savaş döneminde kaldı”

İşte Asım Akansoy'un açıklaması;

Sayın Tatar, kendi insanlarınızı düşman, ajan ilan ederek bu HALKIN sorumluluğunu üstlenemeyeceğinizi, sorumluluk sahibi olmadığınızı bir kez göstermiş oldunuz.

Demokrasi ve insan haklarının farkında değilsiniz.

Müdahalenin fotoğrafları yayınlandığında yine aynı şekilde dış mihraklardan, ajanlardan bahsetmiştiniz.

Sürekli kendi insanlarınızı kötülüyor, saldırıyor en küçük olayda dış mihrak arıyor, ona sarılıyorsunuz. Bu taktikler soğuk savaş döneminde kaldı. Eskimiş işler bunlar.

Bula bula Fetö’yü buldunuz, kendi kendinizi daha da rezil ettiniz. Sizi kim eleştirse ya fetö oluyor ya da başka birşey.

Tam bir komedi !

Demokrasinin ‘d’sinden anlasanız, hak edilmemiş, müdahale ile atanmış bir makamın sürdürülemeyeceğini idrak ederdiniz.

Unutmayınız HALKIN makamını işgal eden ve atanmış olan bu HALKIN gazetecileri ve aydınları değildir, sizsiniz.