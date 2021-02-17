Akansoy'dan ''Tek Adam Rejimi'' sitemi

CTP milletvekili Asım Akansoy sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:
Aşağıdaki Sabah Gazetesi haberinin, Sn Fuat Oktay’ın ziyareti sonrası gündeme gelmesi anlamlıdır.
Bu konuda bizdeki sessizlik ise bir başka konu.
Birileri sözde istikrar adına demokrasiyi, çok sesliliği, düşünce özgürlüğünü ayaklar altına alma derdinde.
İçinde bulunduğumuz zor şartları kullanarak, tek adam rejimini bu topraklara transfer etmek isteyenler karşı demokrasiyi daha çok yüceltmemiz zorunluluk.
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