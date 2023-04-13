Akansoy'dan umut açıklaması

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Asım Akansoy, içinden geçilen dönemde tüm yurtseverlerin dayanışmayı büyütmesi gerektiğine dikkat çekerek, “ortak akıl” çağrısı yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Asım Akansoy, içinden geçilen dönemde tüm yurtseverlerin dayanışmayı büyütmesi gerektiğine dikkat çekerek, “ortak akıl” çağrısı yaptı.

Akansoy: Karşımızda “gözü dönmüş” bir anlayış var, CTP bu halkın yüzünü güldürmeye hazırdır

Kanal Sim’de Meyil Adakul’un konuğu olan Akansoy, enerji ve deprem konularının, tüm toplumu ilgilendiren ortak mesele olduğunun altını çizerek, birinci önceliğin Kıb-tek’e yatırımların yapılması olduğuna dikkat çekti.

Karşılarında “gözü dönmüş” bir anlayış olduğuna da işaret eden Akansoy, “CTP bu halkın yüzünü güldürmeye, planlama yapmaya hazırdır. Toplumun tüm kesimlerinin güçlü bir hükümete ihtiyacı vardır. Tüm bunları ele alıp planlayacak yaklaşıma ihtiyaç vardır” dedi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Asım Akansoy, “Kıbrıslı Türklerin en büyük talihsizliği Sayın Tatar ve Ertuğruloğlu’dur. Bizi federasyon konusundaki mücadelemizden vazgeçiremeyecekler. Kıbrıslı Türklere çok çektirdiler. Doğru yol federasyon yoludur” ifadelerini kullandı.

“Enerji konusu tüm toplumun ortak meselesi”

Bilindiği üzere Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Kamu İhale (Değişiklik) Yasası’nda değişiklik yapmaya çalıştığını ifade eden Akansoy, “AKSA ile 15 yıllığına yeni bir sözleşme niyetinde olduklarını biliyoruz” dedi.

Bu ülkede bir enerji sorununun varlığının bir gerçeklik olduğuna dikkat çeken Akansoy, “Önemli olan enerji sorununu, ülkenin kendi gerçekleri ve bilimsel metotlar kullanarak çözmektir” diye konuştu. Meseleyi gerçekten toplumun tüm kesimlerinin ortak meselesi olarak ele almak gerektiğine dikkat çeken Akansoy, gerek sendikaların gerekse ekonomik örgütlerin söz konusu duruma karşı çıktığını belirtti.

“Ülkede enerji sorunu var ama enerji planlaması, enerji siyaseti yok. Hükümet bu enerji sorunuyla nasıl baş edebileceğini bilmiyor” diyen Akansoy, ortada yalana dayalı bilgilerin dolaştığını kaydetti.

“Birinci öncelik Kıb-tek’e yatırımların yapılmasıdır”

Akansoy, “Biz bu kirli bilgilerle uğraşmak zorunda değiliz. Bu değişiklikten vazgeçin, geri çekin diyoruz. Bu ülkede enerji konusu toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konudur. AKSA ile sözleşme Mart 2024 tarihinde biter, yine sözleşmede devlet talep ederse AKSA’nın üç yıl daha hizmet verme zorunluluğu vardır. Önümüzde dört yıllık bir süre var” ifadelerini kullandı.

CTP olarak önceliklerinin, Kıb-tek’in kurulu gücünün geliştirilmesi ve artırılması olduğunu vurgulayan Akansoy, kurulu gücün artırılması için dörtlü hükümet döneminde de uluslararası ihaleye çıkıldığını anımsattı. Birinci önceliğin, santral yatırımlarının yapılmasıyla ilgili olduğunu söyleyen Akansoy, “Kablo konusu konuşulmaya açık bir konudur. Sayın Ünal Üstel sürekli enterkonnekte olacak diyor. Kablo yatırımı mantıklı mıdır, değil midir? Bu soruyu tartışmak lazım” dedi.

“Halkı sürekli yanıltıyorlar”

Akansoy, enerji konusunda birçok alternatif bulunduğunu belirterek örnekler verdi. Enerji Dairesi’nin oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Akansoy, enerji üst kurulu denen yaklaşımın, özelleştirmeye dönük olduğunu dile getirdi.

Akansoy, “Bizim derdimiz daha fazla kamunun elinde kalacak, kamu tarafından yönetilecek bir yapıdır. Bunun uzun vadede planlamasını yapmamız lazım. Öncelikli yatırım yeri KIB-TEK’tir” dedi.

Enterkonnekte sistemin, Avrupa Enerji Ajansı tarafından kabul edilip edilmeyeceğiyle ilgili de konuşan Akansoy, “Enerji konusunda çok değişik faktörler vardır. Tüm bunları bir araya getirip yaklaşım ortaya koymamız lazım. Bunu yapabilecek basirette bir hükümet yok. Halkı sürekli yanıltan bir yaklaşımları var. Biz kesinlikle bu işin peşini bırakmayacağız. Bu toplum zararı yaratan bir şeydir. 15 yıllık sözleşme, toplumun geleceğinden çalınmasıyla ilgili bir sözleşmedir” ifadelerini kullandı.

“Faşist devlet anlayışının bir ürünü…”

CTP iktidarında mutlaka bu konuyla ilgili değerlendirmelerinin olacağının altını çizen Akansoy, ortaya çıkan zararı imza atanlardan talep edeceklerini vurguladı.

Stenografların ve El-sen üyelerine karşı tehditler hakkında da konuşan Akansoy, “Bu, faşist devlet anlayışının bir ürünüdür” dedi. Kıbrıs Türk halkının varlık mücadelesine karşı bütünsel bir saldırı olduğunun altını çizen Akansoy, “AKSA konusu bir bütünün parçasıdır. Diğer parçaları ilahiyat, külliye, vizesiz işlem yaptırma konuları gibi konulardır. Tüm bunlar, ortak tavrın parçacıklarıdır. Hepimiz büyük bir saldırıyla karşı karşıyayız” diye konuştu.

İçinden geçtiğimiz dönemde tüm yurtseverlerin dayanışmayı büyütmesi gerektiğine dikkat çeken Akansoy, “ortak akıl” çağrısı yaptı.

Pazartesi günü söz konusu yasanın geçirilmesi durumunda, Anayasa Mahkemesi’ne götürüleceğinin bilindiğini belirten Akansoy, “CTP olarak hukuki sürecin içinde olacağız. Bu yasanın nasıl hayata geçirileceğini de adım adım takip edeceğiz. Kaygılıyız, ciddi mücadele vermemiz gerekiyor. Her türlü sorumluluğu ve mücadeleyi ortaya koymamız gerekiyor” dedi.

“CTP, bu halkın yüzünü güldürmeye hazırdır”

“Bütünle ilgili mücadele elbette halkın güvenini kazanmış bir siyasi hareketin iktidara gelmesiyle olur. CTP güçlü bir şekilde iktidara gelmeden bu yıkımlara devam edilecek” diyen Akansoy, karşılarındaki zihniyetin “gözü dönmüş durumda” olduğunun altını çizdi.

İradenin yeniden şekillenmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Akansoy, “CTP bu halkın yüzünü güldürmeye, planlarını günü geldiğinde paylaşmaya hazırdır. Toplumun tüm kesimlerinin güçlü bir hükümete ihtiyacı vardır. Tüm bunları ele alıp hayata geçirecek, cesaret sahibi bir yaklaşıma ihtiyaç vardır” dedi. Her geçen gün yeni tahribatların ortaya çıktığını vurgulayan Akansoy, “Çağrımız bu ülkeyi seven, bu ülkenin daha yaşanabilir olacağını düşünen herkesedir. Umutsuz olmamız gerekmez. Bu ülkeyi yönetebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs ve deprem: bir yol haritası” paneli

İnşası devam eden külliyeyle ilgili de konuşan Akansoy, “Bir ülkede meclis ve cumhurbaşkanlığı binasının kaçak yapıldığı tarihte görülmemiştir” ifadelerini kullandı.

CTP olarak 15 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Barış Salonu’nda “Kıbrıs ve Deprem: Bir Yol Haritası” başlığıyla bir panel düzenleyeceklerini hatırlatan Akansoy, tüm halkı panele katılmaya davet etti.

Akansoy, “Ortak bir meselemiz var. Deprem konusu, enerji konusu gibi ortak meselemizdir. Çözüm odaklı düşünebilmek için bilime başvurmamız gerekiyor” dedi. İnşaat Mühendislerinin gönüllü yaptığı analizler sonucu 350 binanın ileri tetkik gerektiren bina olduğunun ortaya çıktığını anımsatan Akansoy, söz konusu rapor hakkında “hükümet” tarafından hiçbir adım atılmadığını vurguladı.