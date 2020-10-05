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Akansoy:Tatar ava giderken avlandı

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Akansoy:Tatar ava giderken avlandı
Akansoy:Tatar ava giderken avlandı

CTP Milletvekili Asım Akansoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan tatar'ın dış Mihrak açıklamasını değerlendirdi ve ''Sayın Tatar ava giderken avlandın'' dedi.

DETAY SOSYAL MEDYA-BARIŞCAN ŞEKERCİ

İşte Akansoy'un açıklaması:

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