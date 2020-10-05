Akansoy:Tatar ava giderken avlandı

CTP Milletvekili Asım Akansoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan tatar'ın dış Mihrak açıklamasını değerlendirdi ve ''Sayın Tatar ava giderken avlandın'' dedi.
DETAY SOSYAL MEDYA-BARIŞCAN ŞEKERCİ
İşte Akansoy'un açıklaması:
CTP Milletvekili Asım Akansoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan tatar'ın dış Mihrak açıklamasını değerlendirdi ve ''Sayın Tatar ava giderken avlandın'' dedi.
DETAY SOSYAL MEDYA-BARIŞCAN ŞEKERCİ
İşte Akansoy'un açıklaması:
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