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Akansoy:Tatar sürekli “benim arkamda Türkiye var” diyor ama,kendi halkı arkasında değil.

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Akansoy, Cumhurbaşkanı Tatar’ın sürekli olarak “benim arkamda Türkiye var” söylemine karşın, Tatar’ın arkasında kendi halkının olmadığını savundu.
Akansoy:Tatar sürekli “benim arkamda Türkiye var” diyor ama,kendi halkı arkasında değil.

CTP Milletvekili Asım Akansoy, “Kıbrıs sorunu” ile ilgili konuşmasında, 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak 5+1 konferansa değindi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın verdiği mülakatta önümüzdeki hafta siyasi partilerle tek tek bir araya geleceğini belirtmesinin önemine dikkat çeken Akansoy, Cenevre’ye gitmeden önce Meclis’e de bilgi vermesini istedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs Türk siyasetini de dikkate alması gerektiğini dile getiren Akansoy, beklentilerinin Cenevre’ye giderken ortak akılla davranılması olduğunu kaydetti.

Tatar’ın egemen eşitlik konusunda ısrarlı olacağını ve çitanın yükseltildiği görüşünde olduğunu dile getiren Akansoy, BM Genel Sekreteri’nin “yeni fikirler veya bu saatten sonra farklı görüşler var” derken çözüm odaklı yaklaşımdan bahsettiğini söyledi.

Cenevre’de testiyi kırmadan sürecin tamamlanabileceğini dileyen Asım Akansoy, sürekli mana çıkararak yol alınması halinde kaybedilen zamanlara bir ek olacağını kaydetti.

Asım Akansoy, Tatar’ın söylemleriyle kimseyi dikkate almadığını söylediğini, bunun tehlikeli bir siyasi şantaj olduğunu kaydetti. Alternatif senaryolarla yola çıkılmaz ve ortak akıl geliştirilemezse Cenevre’de testinin kırılacağını söyleyen Akansoy, Cenevre’ye Tatar’ın müzakere heyeti ile gideceğinin söylendiğini kaydederek diğer siyasi parti temsilcilerinin götürülmemesini eleştirdi, bunun sebebini sordu.

Tüm siyasi partilerin var olan durumun sürdürülebilir olmadığını söylediğini ve bunun altında yatanın da Kıbrıs sorunu olduğunu dile getiren Asım Akansoy, atılacak adımların çok iyi analiz edilmesi gerektiğini ve Tatar’ın siyasetinin “belirsizlik siyaseti” olduğunu ileri sürdü.

Akansoy, Cumhurbaşkanı Tatar’ın sürekli olarak “benim arkamda Türkiye var” söylemine karşın, Tatar’ın arkasında kendi halkının olmadığını savundu.

Cumhurbaşkanı’nın kendi halkını ötekileştirmemesi, federasyon isteyenlerin fikirlerine de önem vermesi gerektiğine dikkat çeken Akansoy, Cenevre’de ne yapılmasının planlandığını sordu.

Bundan önceki Cumhurbaşkanları ile çok ciddi istişareler olduğunu dile getiren Akansoy, şu anda bu istişareleri görmediğini söyledi.

Maraş konusunda bir hareketlilik olduğunu kaydeden Asım Akansoy, “Bakanlar Kurulu kararı ile Maraş’ın açılması söz konusu mudur?” diye sordu.

Çok riskli bir sürecin içinde olunduğunu dile getiren Akansoy, Cumhurbaşkanı’nın farklı alternatif toplantıları yaparak görüşlere önem vermemesi halinde Cenevre’de yapılacak görüşmelerden bir şey beklenmemesi gerektiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Asım Akansoy, askerlik yapan kişilerin izne çıkamamaları nedeniyle kendilerine sürekli mesaj attığını da belirterek, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

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