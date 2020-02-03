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Akar: 76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 5 asker ve 3 sivilin hayatını kaybettiği saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yanıt verildiğini duyurdu. Akar, "76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirildi" dedi.
Akar: 76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve ilgili kurum temsilcileri Suriye sınırının sıfır noktasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki faaliyetlerinin yönetildiği Harekat Merkezi’nde birlik komutanları ile bir araya geldi.

Akar buradaki kritik toplantının ardından yaptığı açıklamada, Soçi ve Astana’da belirlenen mutabakatlar kapsamında başlatılan sürecin devam ettiğini belirtti. Bu çerçevede bugüne kadar çeşitli ateşkeslerin ilan edildiğini hatırlatan Akar, “Ancak her seferinde rejim tarafından bu ateşkesler bozulmuş, bu ateşkeslerin sürekliliği sağlanamamıştır” diye konuştu.

Mutabakatlara uygun olarak faaliyetlerini yerine getirdiklerini ifade eden Akar, şunları söyledi:

“Bu çerçevede ateşkeslerin sürekliliğini sağlamak, birliklerin güvenliğini sağlamak, diğer taraftan da göçün önlenmesine ve buradaki insanların zor arazi ve iklim şartlarında yaşadıkları insanlık dramına son vermek maksadıyla bu konudaki çalışmalarımızı sürdürmekte ve ilave tedbirler almaktayız. Bu nedenle arazideki unsurlarımıza gerekli desteği sağlamak, takviyeleri yapmak bakımından bazı intikaller planlandı ve icra edildi. Bu intikaller önceden kurulan düzen çerçevesinde muhatabımız olan Ruslarla koordine edildi onlara hem yer hem zaman bakımından gerekli bilgiler verildi.

Son olayda da intikalimiz bir gün öncesinden yani dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27’de buradaki ilgili arkadaşlarımız tarafından Rusya tarafındaki ilgili personele bildirildi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere rağmen, tüm bu önlemlere rağmen, rejim tarafından gece saat 01.13’te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır. Talimatlar doğrultusunda ve meşru müdafaa çerçevesinde oradaki unsurlarımız tarafından rejim hedeflerine karşı anında gerekli mukabele misliyle gösterilmiştir. Şu ana kadar 54 rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgilere göre şu ana kadar 76 rejim mensubu, askeri etkisiz hale getirilmiştir. Diğer taraftan da bizim şehit ve yaralılarımız var.”

'Asil milletimiz bundan emin ve rahat olsun'

Şehitlere rahmet yaralılara acil şifalarını ileten Bakan Akar, şunları kaydetti:

Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde bir an önce ateşkesin sürekliliğini, birliklerimizin güvenliğini, göçün önlenmesini ve zor arazi ve mevsim koşullarında büyük bir insanlık dramı yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla gerekli her türlü tedbir alınmıştır, alınmaktadır. TSK, bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu eksiksiz, aksaksız yerine getirmektedir. Asil milletimiz bundan emin ve rahat olsun.”

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