Akar: Asıl gerginliği tırmandıran Yunanistan, 18 ada anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırıldı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde gerginliği tırmandıran asıl tarafın Yunanistan olduğunu belirterek, Atina hükümetinin 18 Yunan adasını anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırdığını belirtti.

Bakan Akar, "Bunlar gerginliği tırmandırıyor, karşılıklı diyaloğu yok ediyor." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu'nun bugün ziyaret ettiği Meis Adası'nın karşısında bulunan Antalya'nın Kaş ilçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akar, Yunanistan ile Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gerginliğe değindi.

Yunanistan'ın gerginliği artırıcı, tırmandırıcı, provokatif davranışlarını mutlaka bir tarafa bırakması gerektiğini ifade eden Bakan Akar, "Biz diyalogdan yanayız. Buradaki sorunlarımızın barışçıl yöntemlerle siyasi çözümlere kavuşmasını arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Bizim anlayışımıza göre gerginliğin, kışkırtıcılığın, provokasyonun hiç kimseye, özellikle Yunanistan'a bir yararı yok." diyen Akar, Atina hükümetinin her konuyu kendi menfaatine göre yorumladığını kaydetti.

Akar Yunanistan ile yaşanan gerginlik konusunda şu satır başlarını kullandı:

"Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş adalar var. Maalesef Yunanistan her şeyi kendi menfaatine göre yorumlamakta. Bunların takipçisiyiz. Bugüne kadar gelmiş faaliyetlerin mahkeme kararlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini ve oldu bittilere getirilmemesini istiyoruz. Biz buradaki sorunlarımızı barışçıl bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Biz burada bunları söylerken diğer tarafta maalesef Yunan tarafı adalara asker getirip götürmeye devam ediyor. Meis adası'na sanki kutlama için başka ada kalmamış gibi sürekli buralara gelinmesi tabi bizleri Türk kamuoyunu rahatsız eder biz bunları provokatif kışkırtıcı olarak görüyoruz."

"Fransa Yunanistan'ı kışkırtıyor, Yunan halkının Macron liderliğindeki girişimlere kapılmaması lazım"

Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'ın silahlandığını ve Fransa'nın da Atina hükümetini kışkırttığını belirten Hulusi Akar, "Meis Adası'nın silahtan arındırılması lazım. Bizim hak ve hukukumuzun tanınması lazım. Macron'un öncülüğünde burada bir tahrik ve kışkırtıcılık var. Güvenilen dağlara karlar yağmadan bizim bir an önce diyalog kapılarını açmamız ve karşılıklı diyalogla problemleri çözmeye çalışmamız lazım. Yunan halkının, Macron liderliğindeki girişimlere kapılmaması, Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım." şeklinde konuştu.