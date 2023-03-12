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Akar: Deprem bölgesine ilk müdahalede, Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu değil

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Akar: Deprem bölgesine ilk müdahalede, Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu değil
Akar: Deprem bölgesine ilk müdahalede, Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu değil

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Serinyol'daki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Lojistik Destek Üssü'nde, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katıldı.

Bakan Akar, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik, gemilerimizi seferber ettik." diye konuştu.

Deprem bölgesinde ilk müdahale konusuyla ilgili Akar, "Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez." dedi.

Bakan Akar, "2. Zırhlı Tugayımız Maraş'ta, 39. Mekanize Tugayımız İskenderun'da süratle, emir beklemeksizin arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldu." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakanlık bünyesinde, arama kurtarma, depremle mücadele ile alakalı kimler varsa ilk andan itibaren seferber ettik." diye konuştu.

Akar, konuşmasına şöyle devam etti:

"1 ayda 6320 sortimiz var. Hava Kuvvetlerimizin ulaştırma sortisi olarak 6500 sortiyi 1 yılda yaptığı düşünülürse ne kadar yoğun çalıştığımız ortaya çıkacak."

 

Bakan Akar, "(Deprem bölgesinde) O şartlarda kalkış yapılmaması lazım. Fakat olayın aciliyeti nedeniyle bazı riskleri göze alarak üç A400M uçağımız Ankara, İstanbul, İzmir’e vardılar." ifadelerini kullandı.

 

Terör örgütü PKK hakkında Akar, "6 Şubat'tan itibaren 8 taciz ve saldırı oldu. Sessiz kalmamız söz konusu değil, gerekli karşılık verildi, 53 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, "YPG terör örgütü ve PKK'nın aynısı. Dostlarımız ve müttefiklerimizden artık bu konuda direnmeyip gerçeği görmelerini, anlamalarını bekliyoruz." diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Bakan Akar, "Sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz, biz hiçbir zaman NATO'nun açık kapı politikasına karşı değiliz."  ifadelerini kullandı.

F16 alımı hakkında Akar, şunları söyledi:

"ABD Savunma Bakanlığıyla görüşmeler olumlu noktaya geldi. Beyaz Saray tarafından desteklendiğini biliyoruz. Kongre'nin aklıselimle karar almasını bekliyoruz." 

"Bu konuda çaresiz olmadığımızı, elimizde seçenekler olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz."

Akar, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda süre uzatımı hakkında,  "İki taraf da olumlu yaklaşıyor, olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz. 18 Mart'ta sürenin uzatılacağı kanaatine sahibiz." dedi.

Deprem sonrası hastaneye çevrilen gemilerle ilgili, Milli Savunma Bakanı Akar, "16 bin vatandaşımıza ayakta ve yatarak tedavi hizmeti verildi, 150 civarında da ameliyat yapıldı." açıklamasını yaptı.

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