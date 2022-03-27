Akar: Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki Faaliyetlerimiz Devam Ediyor

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forumu’na katılmak üzere gittiği Katar’da, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu…
Akar konuşmasında, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki faaliyetlerin devam ettiğini vurguladı.
Türkiye Milli Savunma Bakanı, Türkiye’nin, sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, diyalogla, barışçıl yol ve yöntemlerle çözümünden yana olduğunu söyledi.
Bununla ilgili büyük çaba gösterdiklerini belirten Akar, “Komşumuzdan gerilim yaratmamalarını, ilişkilerimizi germemelerini, ilişkileri çözümsüzlüğe götürmemelerini istiyoruz. Bir an önce tansiyonu düşürmek suretiyle görüşmelere ağırlık verilmesini bekliyoruz.” dedi.
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