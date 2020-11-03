  • BIST 1.151
  • Altın 515,755
  • Dolar 8,3990
  • Euro 9,8528
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka!

Akar: Doğu Akdeniz'de hiç kimse boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak

»
Akar: Doğu Akdeniz'de hiç kimse boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak
Akar: Doğu Akdeniz'de hiç kimse boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak, "Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar veren Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti.

Görevlerini başarıyla yerine getiren tüm personeli kutlayan Akar, "İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız. Hepinize hayırlı, başarılı görevler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Akar, "Hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda elimizden gelen neyse bugüne kadar büyük fedakarlıklar göstererek yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Komşumuz Yunanistan'dan da şımarıklıktan, bencillikten vazgeçip, uluslararası hukuk ne diyorsa, anlaşmalar, bu konuda alınan uluslararası kararlar, deniz hukuku, hakkaniyet, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa bir an önce buna uymalarını bekliyoruz. Adaların silahsızlandırılması, adaların hava sahası, karasuları meselesi dahil. Bunların hepsinin gözden geçirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz'

Türkiye'ye ait araştırma gemilerinin aklıselime sahip herkesin de bildiği gibi tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma yürüttüğüne vurgu yapan Akar, şunları söyledi:

"Araştırma yapıyor. Onlara yönelik bir taciz düşünüldüğü için biz onları koruma ve refakat görevini yerine getiriyoruz. Bilimsel bir çalışma yapılıyor. Normalde sükunetle bu işin yapılması buna herhangi bir şekilde müdahale edilmemesi lazım ama maalesef bu konuda müdahale ediliyor. Yanlı, taraflı, önyargılı yaklaşımlarla bir yere varılamayacağını görmeleri lazım. Gerçekten barış istiyorlarsa objektif bir yaklaşımla iki tarafa eşit yaklaşımla bir yere varılabileceğini bilmeleri lazım. Bu konuda binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz'de 1870 kilometre kıyısı olan Türkiye'ye karşı ahkam kesmeye kalkmak, kurallar koymaya kalkmak hiçbir şekilde geçerli değildir. Bunlarla bir yerlere varılamaz. Bunun anlaşılması, bizim hakkımıza herkesin saygı göstermesi lazım. Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak bir takım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Bunu da herkes bilsin, hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Bunun için yapılması gereken neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burs Ve Kredi Başvuruları 8 Kasım'a Uzatıldı03 Kasım 2020 Salı 10:25
  • Ayla Bebek 91 Saat Sonra Sağ Olarak Çıkarıldı (Gelişme)03 Kasım 2020 Salı 10:14
  • İzmir'de Kurtarma Ekipleri Bir Bebeğimize Daha Canlı Ulaştı03 Kasım 2020 Salı 10:03
  • İzmir'de 90 saat sonra bir mucize daha! 3 Aylık bebek bulundu... CANLI İZLEYİN03 Kasım 2020 Salı 09:45
  • İzmir Depreminde Can Kaybı 102'ye Yükseldi03 Kasım 2020 Salı 09:42
  • Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın, minik Elif’in hayatı boyunca tüm eğitim masrafını üstlenecek02 Kasım 2020 Pazartesi 20:30
  • Tunç Soyer: Depremde yıkılan binada zemin kata market yapmak için kolon kesilmiş02 Kasım 2020 Pazartesi 20:22
  • 91 can kaybı, 994 yaralı02 Kasım 2020 Pazartesi 19:22
  • TTB'den İzmir'de koronavirüs uyarısı02 Kasım 2020 Pazartesi 19:11
  • Hulusi Akar: Kıbrıs Türkünün hakkı yok sayılamaz02 Kasım 2020 Pazartesi 19:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti