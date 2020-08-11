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Akar: Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin olmadığı projenin yaşama şansı yok

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında sürmekte olan gerginlikle ilgili olarak Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanları ile video konferans yoluyla bir toplantı yaptı.
Akar: Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin olmadığı projenin yaşama şansı yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında sürmekte olan gerginlikle ilgili olarak Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanları ile video konferans yoluyla bir toplantı yaptı.

Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapacak olan MTA Oruç Reis gemisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumak için tüm gerekli tedbirlerin alındığını" söyledi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Bakan Akar, "Türkiye'nin Kıbrıs dahil Mavi Vatan'daki hak-alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktedir olduğuna dikkati çekerek, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını ve bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini" belirtti.

Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal katıldı.

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