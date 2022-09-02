Akar: Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs’taki hak ve menfaatleri korumakta kararlıyız

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni’ne katıldı.

Akar törende yaptığı konuşmada KKTC, Azerbaycan ve Libya gibi dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bölgedeki risk, tehdit ve tehlikelere dikkati çekerek bunları yakından takip ettiklerini belirten Bakan Akar, “Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta hak alaka menfaatlerimizin korunmasına yönelik yapılması gereken neyse yaptık, yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Akar, Yunanistan’ın yaptıklarını da yakından takip ettiklerini vurgulayarak, “Bunlarla alakalı hem masada hem sahada yapılması gereken ne varsa mütekabiliyet çerçevesinde gerekli cevabı verdik, veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın tahriklerinin, saldırgan eylem ve söylemlerinin, kural dışı hareketlerinin devam ettiğini dile getiren Akar, Yunan savaş uçaklarının NATO görevindeki Türk F-16’larını taciz ettiğini hatırlatarak, söz konusu faaliyelerin tüm NATO kanallarına bildirildiğini söyledi.

Akar, NATO ve üçüncü ülkelerin Yunanistan’ın yaptıklarını görmesi gerektiğini, Yunanistan konusunda tüm müttefikleri ikaz ettiklerini belirterek,sözde silahlanma ve sözde ittifak gibi çalışmalarla bir yere varılamayacağını belirtti.

Akar, “Uzattığımız barış elini tutun, çalışmalarımızı iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde uluslararası hukuka uygun devam ettirelim. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizi, ne kendimizin ne Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını çiğnetmeyeceğimizi, Ege ve Doğu Akdeniz’deki hak alaka ve menfaatlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar koruyacağımızı her zaman söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Ege’deki, Doğu Akdeniz’deki, Kıbrıs’taki hak ve menfaatlerimizi korumakta azimli, kararlıyız çok şükür, buna da muktediriz” dedi.