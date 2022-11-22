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Akar: Ekmeği, Suyu Paylaşan Türkler ve Kürtler Kardeştir

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Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerinde konuştu.
Akar: Ekmeği, Suyu Paylaşan Türkler ve Kürtler Kardeştir

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerinde konuştu. Bakan Akar, sadece bu yılın başından itibaren 3 bin 585, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 36 bin 854 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk SilahlıKuvvetleri'nin (TSK) 'kimyasal silah' kullandığı iddialarına sert tepki gösteren Bakan Akar, "TSK'nin envanterinde kimyasal silah ve mühimmat bulunmamakta; uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış hiçbir silah ve mühimmat asla kullanılmamaktadır. Bu yalan ve iftira kampanyalarını yürütenler, binlerce evladı terör nedeniyle şehit ve gazi olan asil milletimiz nazarında zaten mahkûm olmuşlardır. Bu terör sevicilerinden, ordubozanlardan yaptıklarının hesabı, yargıda sorulmakta; süreç yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

 

'EKMEĞİ, SUYU PAYLAŞAN TÜRKLER VE KÜRTLER KARDEŞTİR'

Özellikle Taksim saldırısı sonrası Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyonların Kürtlere yönelik olduğu iddialarına da sert çıkan Akar, "İçeride ve dışarıda yapılan diğer bir kara propaganda da terörle mücadelemizin Kürt kardeşlerimize karşı olduğu iftirasıdır. Bu yalandır, alçaklıktır. Suni gündem oluşturmaya çalışan fitne ve fesat yuvalarının beyhude çabalarıdır. Bir kez daha vurgulamak isterim ki; bütün dünya duysun bin yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte paylaşan Türkler ve Kürtler kardeştir."

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