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Akar: Kıbrıs Bizim Milli Meselemiz

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Akar: Kıbrıs Bizim Milli Meselemiz
Akar: Kıbrıs Bizim Milli Meselemiz

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da düzenlenen KKTC‘nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

Burada bir konuşma yapan Akar, kendi kaderini tayin etme azim ve karalılığını gösteren Kıbrıs Türkünün, büyük mücadelelerin ardından bu noktaya geldiğini belirtti.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Kıbrıslı kardeşlerimizin haklı davasını bugüne kadar destekledik, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla desteklemeyi sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı ile Ada’da yaşayan herkesin rahata, huzura ve güvene kavuştuğunu belirten Akar, Kıbrıs’ın Türkiye’nin milli meselesi olduğunu, Türkiye’nin garantörlük ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde kendine düşen ne varsa bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Türkiye’nin ve KKTC‘nin barıştan yana olduğunu her fırsatta gösterdiğini ancak, uzatılan barış elinin reddedildiğini belirten Akar, “Bunun özellikle üçüncü taraflarca görülmesi lazım. Üçüncü taraflardan objektif, tarafsız şekilde olayları görmesini ve Kıbrıs Türkünün hakkını, hukukunu teslim etmesini bekliyoruz.” dedi.

Kalıcı bir barış ve istikrar ortamının oluşabilmesi için KKTC‘nin, Kıbrıs Türkünün egemenliğinin, bağımsızlığının, hakkının, hukukunun teslim edilmesi gerekliliğini vurgulayan Hulusi Akar, “Bunlar kabul edilmediği, Türk varlığına gerekli saygı gösterilmediği sürece bir çözüm olamayacağını hep beraber gördük.” diye konuştu.

Yarım asır süren görüşmelerin ardından bir çözüme varılamadığını dile getiren Bakan Akar, “Bunun üzerine ne yaptık, kararımızı verdik, egemen, bağımsız iki devletten bahsediyoruz. Artık mesele bu devletin kurulması değil, kurulmuş olan bu devletin tanınması meselesidir” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatında, KKTC‘ye gözlemci üye statüsü verilmesinin önemine de işaret eden Hulusi Akar, şunları kaydetti:

“Bizler, garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan Yunanistan ile olan münasebetlerimizi de etkili bir şekilde sürdürmeye ve barış elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Biz barıştan, görüşmelerden yanayız. Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesinden yanayız ancak diğer taraftan da ne Kıbrıslı kardeşlerimizin ne de kendi haklarımızın çiğnenmesine, bir oldubittiye izin vermeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım. ‘Barış’ dememiz bir zafiyet, ‘hakkımızı koruyacağız’ dememiz de hiçbir şekilde bir tehdit değil.”

Bunun çok iyi anlaşılması gerektiğini belirten Akar, Yunanistan’da belli bazı siyasiler Türkiye’nin yaptığımız barış girişimlerini sabote ettiğini, kendi iç çekişmelerine iki ülkenin hak ve menfaatini feda ettiğini söyledi.

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