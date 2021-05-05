Akar: “Kıbrıs Türkiye'nin Milli Davası; Adada İki Devletli Bir Yapı Artık Şart”

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs'ın, Türkiye'nin milli davası olduğunu vurgulayarak adada iki devletli bir yapının artık şart olduğunu söyledi.

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs'ın, Türkiye'nin milli davası olduğunu vurgulayarak adada iki devletli bir yapının artık şart olduğunu söyledi.

Yunanistan’la bir diyalog, siyasal çözümler bulmak istediklerini kaydeden Akar, fakat kendileri ne kadar iyi niyetli yaklaşırsa yaklaşsın Yunanlı komşularının, olayları tırmandırmakta, gerilimi artırmakta, tahrikkar ve tehditkar dil kullanmakta olduğunu belirtti.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Gölcük Donanma Komutanlığı’nda denetleme ve incelemelerde bulundu.

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından brifing verilen Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, leventlerle iftar yaptı.

"TEHDİT DİLİYLE BİR YERE VARAMAYACAKLARINI ANLAMALILAR"

Burada, personele hitap eden Akar, Yunanistan ile ilişkilere de değinerek, şöyle konuştu:

"Biz diyalog istiyoruz, siyasal çözümler bulmak istiyoruz. Fakat biz ne kadar iyi niyetli yaklaşırsak yaklaşalım Yunanlı komşularımız, olayları tırmandırmakta, gerilimi artırmakta, tahrikkar ve tehditkar dil kullanmakta. Bununla bir yere varamayacaklarını anlamayacak kadar da hata içerisindeler. Türkiye'ye karşı bu tehdit diliyle bir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki duruşumuzla siyasal çözüm arayışlarının önünü açtığımıza inanıyoruz."

Türkiye'nin kimsenin toprağında, suyunda, hak ve hukukunda gözünün olmadığını belirten Akar, "Herkesin, tek zerre dahi hakkımızı çiğnetmeyeceğimizi de çok iyi bilmesi lazım. Bizim diyalogla bu sorunları çözelim dememiz, herhangi bir şekilde zafiyet olarak algılanmamalı. Bu bir zafiyet değil. İki komşu arasında dostane bir şekilde yaşamanın yollarını konuşuyoruz." dedi.