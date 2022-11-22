Akar: Kıbrıs'ta hiçbir oldubittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz!

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Samimi temennimiz Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması, tüm zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılmasıdır” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunu yapan Akar, konuşmasında Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ve Kıbrıs meselesine de değindi.

Yunanistan'ın provokatif eylem ve saldırgan söylemleri

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Akar, " Türkiye olarak tüm komşularımızın sınırlarına, hakkına, hukukuna saygılı olduğumuzu, tüm ilişkilerimizde barış, dostluk, diyalog, iyi komşuluk ve iş birliği beklediğimizi her zaman ifade ediyoruz. Yunanistan ise dünyada örneği olmayan akıl, mantık ve hukuk dışı talep ve iddialarla sürekli provokatif eylem ve saldırgan söylemlerle gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunmaktadır." dedi.

Yunanistan'ın kurulduğu günden itibaren "Megali İdea" peşinde 7 aşamada 3 kat genişlemesine, Türkiye'nin burnunun dibine kadar gelmesine rağmen " Yeni Osmanlıcı" diye bir kavram uydurarak Türkiye'yi yayılmacılıkla suçladığına dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

" Türk varlığını yok sayarak asimilasyon politikalarıyla, baskıyla Türkleri sindirmeye, adeta bilinçli kimlik soykırımı yapmaya çalışmakta, terör örgütleriyle iş birliği yaparak teröristlere özellikle Lavrion kampında her türlü yardım ve yataklığı yapmakta, ancak tüm dünyanın bildiği bu gerçekleri de utanmadan inkar etmekte, göçmenlere karşı son derece acımasız, insanlık dışı uygulamalarla onları Türkiye sınırlarına doğru itmektedir. Yunanistan'ın bu zulmü karşısında bugüne kadar her türlü toleransı göstermiş olan AİHM dahi yapılan barbarlıklara artık dayanamaz hale gelmiş ve sonunda Yunanistan'ı suçlu bulmuştur."

“Beklentimiz bazı belli Yunan siyasilerin provokatif tavırlarından bir an önce vazgeçmeleri, problemlerin diyalogla çözümüne yoğunlaşmalarıdır"

Akar, Yunanistan'ın son zamanlarda soykırım yalanına ve kara propagandaya da sarıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"100 yıl önce birilerinin maşası olarak Anadolu'yu işgale kalkışan Yunanistan, Türk ordusu karşısında uğradığı hezimetten dahi utanmadan mağduriyet çıkarma peşine düşmüş; yaşadığı bozgunu soykırım diye yutturmak için ne yapacağını şaşırmıştır. Bu kapsamda filmler çekerek, sözde soykırım anıtları dikerek tarihi gerçekleri çarpıtmak için yoğun çaba sarf etmektedir. Ancak asıl mezalim ve soykırım, tebaası olduğu Osmanlı Devleti'ne isyan ettiği süreçte Tripoliçe'de ve 1919-1922 yılları arasında Anadolu'yu işgal girişiminde Yunanistan tarafından yapılmıştır. Bu açıdan Yunanistan, soykırım arıyorsa aynaya bakmalıdır. Yunanistan'ın yaptığı her türlü haksız, hukuksuz eyleme, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık verilmektedir. Beklentimiz, kendi halkının da zaten var olan ekonomik sıkıntılarını artıran, refahına ve güvenliğine zarar veren, özellikle bazı belirli Yunan siyasilerin iç politik amaçlarla uzlaşmaz provokatif tavırlarından bir an önce vazgeçmeleri, problemlerin barışçıl yol ve yöntemlerle, diyalogla çözümüne yoğunlaşmalarıdır."

“Sorunların çözülmesinde üçüncü taraflardan beklentimiz tarafsız, objektif, makul, mantıklı ve uluslararası hukuka uygun davranmalarıdır”

Türkiye'nin her zaman problemleri diyalog yoluyla çözmeye hazır olduğunu dile getiren Akar, "Yunanistan'ın da müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde Türkiye'yi bir tehdit değil, güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik olarak görmesi hem kendisinin hem de bölge ve NATO'nun menfaatine uygun olacaktır. Sorunların çözülmesinde üçüncü taraflardan beklentimiz ise tarafsız, objektif, makul, mantıklı ve uluslararası hukuka uygun davranmalarıdır. Samimi temennimiz Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması, tüm zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

“Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz”

“Kıbrıs'ta Rum tarafının uzlaşmaz tutum ve statükocu tavrı nedeniyle bugüne kadar ortaya konulan çözüm arayışlarının sonuçsuz kaldığını” belirten Akar, "Kıbrıs'ta tek çözüm, egemen ve eşit bağımsız iki devletin varlığının kabul edilmesidir. Artık, KKTC'nin uluslararası alanda tanınması için gerekli adımlar atılmaya başlanmış, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde KKTC'ye, Türk Devletleri Teşkilatında gözlemci üye statüsü verilmiştir." diye konuştu.

Akar, Kıbrıs'ı milli mesele olarak nitelendirerek, "Sonuç olarak diyaloğa açık olmakla beraber, Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'de hiçbir oldubittiye müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz." dedi.