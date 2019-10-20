Akar: "Sadece Barış Pınarı değil, Kıbrıs'ta da kahramanlık kendini gösterdi"

Akar, "TSK mensuplarının kahramanlık ve fedakarlığı sahada da kendini gösterdi. Bu sadece Barış Pınarı Harekatı'nda değil, Kıbrıs Harekatı var, Fırat Kalkanı Harekatı var, Zeytin Dalı Harekatı var, terörle mücadele operasyonları var" dedi.

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK mensuplarının kahramanlık ve fedakarlığı sahada da kendini gösterdi. Bu sadece Barış Pınarı Harekatı'nda değil, Kıbrıs Harekatı var, Fırat Kalkanı Harekatı var, Zeytin Dalı Harekatı var, terörle mücadele operasyonları var" dedi.

TSK mensuplarının kahramanlık ve fedakarlığının sahada da kendini gösterdiğini aktaran Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu sadece Barış Pınarı Harekatı'nda değil, Kıbrıs Harekatı var, Fırat Kalkanı Harekatı var, Zeytin Dalı Harekatı var, terörle mücadele operasyonları var, Pençe operasyonları var, Mehmetçik vatan ve millet duygusuyla büyük işler yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Bunda da temel unsurun asil Türk milletinin sevgisi, güveni ve duası olduğunun altını çizen Bakan Akar, “Bundan dolayı operasyonlarda mücadele de kolaylaşıyor” şeklinde konuştu.