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Akar: Sonuna kadar Libya'dayız

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Resmi ziyaret amacıyla Libya'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Libya arasında 500 yıllık bir birliktelik olduğunu ve Türk ordusunun sonuna dek Libya'da kalacağını dile getirdi.
Akar: Sonuna kadar Libya'dayız

Resmi ziyaret amacıyla Libya'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, buradaki Türk askerleri ile buluşmasının ardından yaptığı konuşmada, "Burada atalarımıza yaraşır şekilde yapmamız gereken ne varsa, uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız ve sonuna kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın bundan da vazgeçmemiz söz konusu değil" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarını sürdüren Akar, "Mehmetçik, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda karada, denizde ve havada önemli faaliyetleri yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğimizin kahramanlık ve fedakarlığı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve destekleriyle geldiğimiz bu nokta son derece gurur verici, övünç duyulacak bir noktadır" ifadesini kullandı.

"Libya ile 500 yıllık birlikteliğimiz var"

Konuşmasında Türkiye-Libya ilişkilerine de değinen Hulusi Akar, "Bizim Libya ile 500 yıla varan birlikteliğimiz, ortak tarihimiz, kültürümüz, anlayışımız, inançlarımız var. Burada ciddi sıkıntı, haksızlık, adaletsizlik vardı. Biz de burada atalarımıza yaraşır şekilde yapmamız gereken ne varsa, uluslararası hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa bu manada buradayız ve sonuna kadar da burada olmaya devam edeceğiz. Libyalı kardeşlerimizle beraberiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın bundan da vazgeçmemiz söz konusu değil" dedi.

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Türkiye'nin Libya'daki iç savaşa müdahalesi ile General Hafter kuvvetlerinin püskürtüldüğünü belirten Savunma Bakanı Akar, kendini dinleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline, "Bizim buradaki görevimiz askeri eğitim işbirliği ve danışmanlık. Elimizden geldiğince Libyalı kardeşlerimize bu alanlarda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Darbeci Hafter'in bütün Libya'ya hakim olmak gibi hayali neredeyse gerçek olmak üzereydi. Fakat sizlerin katkılarıyla dengelerin değişmesi bunu durdurdu, engelledi. Bunun sadece biz değil dünya genelinde basın, akademi kurulları ve askeri çevreler de rahatlıkla söylüyor" diye konuştu.

Fransa'dan özür talebi

Türk Donanmasının Fransız askeri gemisini taciz ettiği yönündeki iddialara da değinen Akar, bunun tamamen gerçek dışı olduğunu ve bununla ilgili Türkiye'nin haklılığını kanıtlayan bilgi, belge, görsel kayıtların müttefikler ve NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldığını bildirdi. Akar, Fransa'nın ise kendi iddialarını kanıtlayan herhangi bir belge sunamadığını belirterek, "Tüm bu olaylardan sonra yapılanın askeri değil tamamen politik hesaplar peşinde yapılan kumpaslar olduğunu, dolayısıyla Fransa'nın Türkiye'den özür dilemek zorunda olduğunu ifade ediyoruz" dedi. 

NATO'nun da hala dünyanın en güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir ittifakı olmaya devam ettiğini vurgulayan Akar, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir' gibi ifadeler doğru değildir. İttifakın temsil ettiği dayanışma ve müttefiklik geleneğine ciddi zarar veren bu söylemler, NATO'nun gerçekten beyin ölümünü isteyenlerin işini kolaylaştırır" ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, daha sonra resmi ziyaretinin ikinci durağı olan Malta'ya geçti.

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