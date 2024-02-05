  • BIST 8758.91
  • Altın 1987.308
  • Dolar 30.5493
  • Euro 32.8673
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrailliler rehinelerin serbest bırakılması için yürüdü

Akar, Töre'yi ziyaretinde vurguladı: Bizim kardeşliğimiz bakidir

» »
Meclis Başkanı Zorlu Töre, Hulusi Akar başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu heyetini kabul etti.
Akar, Töre'yi ziyaretinde vurguladı: Bizim kardeşliğimiz bakidir

Zorlu Töre, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesinin Türkiye ile ortak milli  dava olduğunu söyledi.

Töre, Kıbrıs'ta Rum ve Yunan ikilisinin adayı Yunanistan’a bağlama isteği karşısında, Kıbrıs Türkü'nün büyük direniş gösterdiğini, 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan’ın niyetinin değişmemesinden dolayı bozulduğunu, 1964’te Ada’da Birleşmiş Milletler Barış Gücü görevlendirilmesine rağmen Kıbrıslı Türklerin katledilmesi ve göçmen yapılması durumunun devam ettiğini anlattı.

Osmanlı’nın adayı İngilizlere kiraladığı 1878’den 1974’e kadar 96 yıl Kıbrıs Türkü’nün felaket dönemi olduğunu kaydeden Töre, 1964 ve 1967’de Kıbrıslı Türklere yönelik saldırıların durdurulması için Türkiye müdahalede bulunduğunu ancak Kıbrıslı Türklere yönelik yapılan darbenin ardından 1974’te Yunan cuntası ve EOKA B’nin “darbe” girişimi neticesinde Türkiye’nin adaya gelmesinin kaçınılmaz bir hal aldığını söyledi.

Töre, “Artık ayrılmak yok. Çünkü vücudun bir parçası ana vücutla birleşmiş oldu” dedi.

Adadaki Kıbrıslı Türklerin de Osmanlı’dan kalan Türkler olduğunu belirten Töre, ”Hepimiz Türk’üz, Türk milletiyiz ve beraberiz” dedi

Töre şöyle dedi: “Geldiğimiz bu noktada davamız sona ermiş değildir, çünkü ateşkes var. KKTC’nin ekonomik ve sosyal yönden kalkınması lazımdır.”

-Akar

 

Hulusi Akar ise Kıbrıs’ta ciddi bir mücadele verildiğini ancak daha yapılacak işlerin bulunduğunu, temennilerinin bir taraftan buradaki güvenliğin mükemmel bir hale gelmesi diğer taraftan da Kıbrıs Türkü'nün refahının arttırılması olduğunu ifade etti.

Akar, Türkiye’nin KKTC makamlarıyla yapacakları değerlendirmelere bağlı olarak Türkiye’nin tüm imkanlarını seferber ederek, Kıbrıs Türkü'nü çok daha ileri seviyeye çıkarmak için KKTC’deki makamlarla çalışacağını belirtti.

T.C. ile KKTC’nin ayrı gayrısının olamayacağını ifade eden Akar, “Bizim kardeşliğimiz bakidir” dedi.

KKTC’nin şu an gözlemci statüsünde olduğu Türk Devletleri Teşkilatı’na tam üye olacağına inandığını da kaydeden Akar, “Avrupa Birliği, diğer ülkeler, Birleşmiş Milletler ne derlerse desinler, ne yaparsa yapsınlar, kendi inandığımız plan ve hedefler istikametinde yürümeye değil koşmaya devam edeceğiz” dedi.

Akar, Kıbrıs Türkü'nün siyasiler, iş dünyası, akademi dünyası tek yürek ve  yumruk halinde çalışmaları sürdürmek zorunda olduklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman uyardı… “Ekonomi Güney’e kayıyor”05 Şubat 2024 Pazartesi 14:31
  • Berova: Hükümetin birinci önceliği E-Devlete geçmektir05 Şubat 2024 Pazartesi 14:30
  • Zam zam üstüne ama enflasyon Ocak'da 3,84'müş...05 Şubat 2024 Pazartesi 14:18
  • YDÜ araştırmacıları açıkladı: Kedi koronavirüsünün insana bulaşma riski var mı?05 Şubat 2024 Pazartesi 14:04
  • Piyasada ekmek krizi yaşanıyor.. Hem yok hem de fiyatı 15 TL!05 Şubat 2024 Pazartesi 12:48
  • Halkın Partisi, Ataoğlu’nu polise şikayet etti05 Şubat 2024 Pazartesi 12:47
  • Akar: Kıbrıs meselesi bizim milli davamız, milli meselemizdir05 Şubat 2024 Pazartesi 12:44
  • En fazla yağış 12 kilogram ile Çamlıbel'e düştü...05 Şubat 2024 Pazartesi 11:50
  • "Adalet mücadelesi bizi ayakta tutan bir şey”05 Şubat 2024 Pazartesi 11:37
  • Güven Bengihan hükümet acizlik içinde05 Şubat 2024 Pazartesi 11:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti