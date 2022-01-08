Akar: Ülkemiz ve KKTC’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta muktediriz

Akar, “Biz Türkiye olarak kimseye tehdit değiliz. Kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda gözümüz yok. Türkiye, dostları için güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefiktir. Karalamalarla bir yere varılamaz. Ülkemizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve muktediriz” dedi.

Türkiye’deki basın-yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs konusunda da değerlendirmeler yaptı.

Yunanistan’ın Avrupa Birliği üyesi olmayı bir araç olarak kullandığını dile getiren Akar, AB ülkelerinin de AB dayanışmasından dolayı mesele Yunanistan olduğu zaman hakkı, hukuku bir kenara bıraktığını belirtti.

Akar, AB’nin, insan hakları ve uluslararası hukuk konusunda çifte standartla hareket etmeyi bırakması gerektiğini de söyledi.

Batı Trakya’da Türk kimliğinin inkar edildiğini dile getiren Akar, bu bölgedeki mantığın Kıbrıs için de geçerli olduğunu ifade etti.

Akar, “Kıbrıs’taki çözümsüzlüğün temel sebebi, oradaki Rumların, kendilerini efendi, Türkleri yok sayması. Bunu da AB, görmezlikten geliyor” diye konuştu.

Bütün bu uygulamalara rağmen Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog kanallarının açık olmasını arzuladıklarını vurgulayan Akar, olaylara siyasal ve barışçıl yol ve yöntemlerle çözümler bulmayı istediklerini kaydetti.

Akar, Türkiye’nin, bölgesinde barış ve istikrarın teminatı olmaya devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

“Biz Türkiye olarak kimseye tehdit değiliz. Kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda gözümüz yok. Türkiye, dostları için güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefiktir. Karalamalarla bir yere varılamaz. Bütün bu iyi niyetimizi ortaya koyduktan sonra da yanlış anlaşılmasın diyoruz. Biz bu kadar iyi niyetliyiz ama aynı zamanda ülkemizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve muktediriz”.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, Kıbrıs’ta barışın ve huzurun hakim olmasını istediklerini dile getirerek, “Türkiye, garantördür. Garantörlük hakkımızı bugüne kadar yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz” dedi.