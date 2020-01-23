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Akar: Yunanistan uluslararası hukuka uygun davranmalı

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Akar: Yunanistan uluslararası hukuka uygun davranmalı
Akar: Yunanistan uluslararası hukuka uygun davranmalı

TC Milli Savunma Bakanı Akar, “Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı.” dedi.

Akar “Libya’da bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var.” diyen Akar, “Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için destek sağlıyor, danışmanlık hizmetlerini sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Akar, İdlib’de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insanın kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine kaçmaya çabaladığını söyledi.

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