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Akar’dan Doğu Akdeniz açıklaması: Geldikleri gibi giderler

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TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider” dedi.
Akar’dan Doğu Akdeniz açıklaması: Geldikleri gibi giderler

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider” dedi.

Akar, Eskişehir’deki harekat merkezinden Doğu Akdeniz mesajları verdi:

"Biz gerginlik peşinde değil inançla, bilimle, hukukla hak ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu kimse engelleyemez. Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider. Siz eğer Güney Kıbrıs’ın ambargosunu kaldırır dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir. Üçüncü ülkelerin bu konuya aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir."

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