  • BIST 93.946
  • Altın 245,258
  • Dolar 5,9601
  • Euro 6,6727
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması

»
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının yanı sıra garantör ülke olması nedeniyle KKTC halkının haklarını da her zaman korumaya ve oldubittilere müsaade etmemeye kararlıdır' diye konuşt
Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının yanı sıra garantör ülke olması nedeniyle KKTC halkının haklarını da her zaman korumaya ve oldubittilere müsaade etmemeye kararlıdır' diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının yanı sıra garantör ülke olması nedeniyle KKTC halkının haklarını da her zaman korumaya ve oldubittilere müsaade etmemeye kararlıdır" açıklaması yaptı.

"Sağduyu, işbirliği" çağrısında bulunan Akar, Türkiye'nin haklarını korumada kararlı olduğunu belirtti. 

"Türkiye'nin, tüm sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, karşılıklı iyi niyet ve saygı çerçevesinde, diyalog ve müzakere yoluyla, barışçıl yöntemlerle çözülebileceğine inandığını" söyleyen Akar, "bu prensip doğrultusunda hareket ettiğini, muhataplarından da aynı hassasiyeti beklediğini" ifade etti.

Akar, "Türkiye Cumhuriyeti, milli hak ve menfaatlerini etkin, caydırıcı ve saygın milli güç unsurlarıyla gerektiğinde korumaya da hazırdır" diyerek, "karşılıklı güven, barış ve istikrarı zedeleyen adımlardan uzak durulması gerektiğini" söyledi.

MISIR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj yapma niyeti nedeniyle uyarıldığı açıklanırken, tek taraflı atılacak herhangi bir adımın bölgenin güvenlik ve istikrarına zarar verebileceği belirtilmişti.

Yazılı açıklamada, Türkiye'nin tek başına yapacağı çalışmaların bölgede güvenlik ve istikrarı olumsuz etkileyeceği ifade edilirken, devletlerin bölgedeki herhangi bir faaliyetinde uluslararası hukuk kurallarına ve hükümlerine uyması gerektiği vurgulanmıştı.

Mısır tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde sondaj çalışmaları niyetine ilişkin gelişmelerin "ilgiyle ve endişeyle takip edildiği" belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Davutoğlu’ndan köprüdeki mizansenle ilgili açıklama04 Mayıs 2019 Cumartesi 14:17
  • MEB’de kritik göreve Ensarcı atama!04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:02
  • FETÖ itirafçısı Gülerce: Yıldırım’a mazbata verilme ihtimali de var…04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:01
  • ‘Yeni Parti’ kamuoyu yoklaması mı yaptırıyor? Anket şirketinden açıklama04 Mayıs 2019 Cumartesi 12:58
  • Doğa Koleji Katarlılara mı satılacak? Konu Meclis gündeminde...04 Mayıs 2019 Cumartesi 12:49
  • Erdoğan: Daha çok yanacaksınız04 Mayıs 2019 Cumartesi 12:35
  • Sınıfta cinsel içerikli film izlediği söylenen öğretmen gözaltına alındı04 Mayıs 2019 Cumartesi 12:04
  • 'Davutoğlu'nun bulunduğu ofise 'şimdilik görüntü vermeyelim' çekincesi ile gidemeyen AKP'liler yakınlarını gönderiyor'04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:14
  • Erdoğan : ben boşuna 3 çocuk demiyorum03 Mayıs 2019 Cuma 22:05
  • Boşandığı eşini döven kocayı, komşusu bıçakladı...03 Mayıs 2019 Cuma 21:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti