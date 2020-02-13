Akar’dan İdlib açıklaması: İlave birlikler gönderiyoruz, radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''İdlib'de ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır” dedi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, ateşkesin sağlanması, göçün önlenmesi ve akan kanın durması için çalıştıklarını belirterek, "rejimin bugüne kadar ilan edilen dört ateşkese rağmen hava ve karadan saldırılarına devam ettiğini ve bu saldırıların radikalleşmeyi ve göçü de artırdığını" kaydetti.

Bir milyona yakın Suriyelinin Türkiye'ye doğru yöneldiğini belrten Akar şöyle devam etti:

"Takviye edilen gözlem noktalarımız sahadaki durumun gözlenmesinde önemli rol oynamaya devam edecek. İdlib'deki mevcudiyetimizi takviye etmemizin maksadı ateşkesin kalıcı olarak sağlanmasıdır. Herhangi bir unsurun saldırısına karşı gerektiğinde kuvvet kullanımı dahil, kati bir ateşkesin sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin alındığını ve alınacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum."