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Akar'dan tanıdık söylem: "Başka çözüm modelleri de gündemde olmalı"

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Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar müzakere sürecinde artık başka modellerin de gündemde olması gerektiğinisöyledi.
Akar'dan tanıdık söylem: "Başka çözüm modelleri de gündemde olmalı"

Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet ziyaretinde yaptığı konuşmalarda Kıbrıs konusunda önemli mesajlar verdi.

Müzakere sürecine değinen Hulusi Akar, hiçbir çözüm modelini dışlamadıklarını ancak başka çözüm modellerinin de artık konuşulması gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de hiçbir oldu bittiye fırsat vermeyeceklerinin altını çizen Hulusi Akar Türkiye’nin ve Kıbrıs Türkü’nün uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını korumakta kararlı olduklarını dile getirdi.

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