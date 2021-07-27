  • BIST 1.357,470
  • Altın 494,58
  • Dolar 8,5630
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

Akar'dan Yunanistan'ın Rafale alımına tepki

»
Milli Savunma Bakanı Akar, geçen hafta teslimatına başlanan Fransız Rafale uçaklarıyla ilgili olarak Yunanistan'ı silahlanma yarışı başlatmakla suçladı. Atina, uçakların Ege'de güç dengesini değiştireceğine inanıyor.
Akar'dan Yunanistan'ın Rafale alımına tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı savaş uçaklarına ilişkin, "Bir silahlanma yarışı tutturmuş, gidiyorlar. Uçak, silah, araç gereç alıyorlar. 3-5 kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil" dedi.

Yunanistan'ın Fransız Dassault Aviation firmasıyla 12'si kullanılmış 18 Rafale savaş uçağı için imzaladığı 2,3 milyar euroluk anlaşma uyarınca ilk uçağın teslimatı geçen hafta yapılmıştı.

Bakan Akar, Yunanistan'ın son dönemdeki silahlanma politikalarını eleştirerek, "Yunan komşularımızın saldırgan çözümler değil, barışçıl, siyasal çözümler için uğraşmalarını, buradaki sorunlara yönelik çözüm gayretimize katkı sağlamalarını bekliyoruz" diye konuştu.

"Halkın refahına darbe indirmenin anlamı yok"

Yunanistan'dan Ege ve Akdeniz'in barış denizi olmasına, tarafların refahına katkı sağlamasını beklediklerini belirten Akar, "Aksi halde bu kadar borcun içindeki Yunanistan'ın ilave birtakım harcamalarla halkının refahına darbe indirmesinin anlamı yok. Çünkü biz iki ülke halklarının iyi komşuluk ilişkileri içinde, refah, barış içinde yaşamalarından yanayız. Tüm çalışmalarımız da buna yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Geçen hafta ilk Rafale savaş uçağının teslimi sırasında konuşan Yunan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos, bunun Yunan Hava Kuvvetleri için bir dönüm noktası olduğunu söylemiş, Dassault Aviation CEO'su Eric Trappier de Rafale savaş uçaklarını "Yunan Hava Kuvvetleri için stratejik bir oyun değiştirici" diye nitelemişti.

Dev silahlanma programı

Geçen yıl Eylül ayında yaklaşık 10 milyar euro tutarında olduğu tahmin edilen dev bir silahlanma programı açıklayan Yunan hükümeti, Rafale uçaklarıyla Ege'de güç dengesinin değişeceğini ifade etmişti.

12'si kullanılmış 18 Rafale uçağının bu aydan başlayarak iki yıllık bir süreçte teslim edilmesi planlanıyor.

Yunan hükümetinin dev silahlanma programı kapsamında savaş uçakları dışında fırkateyn, donanma helikopteri, tanksavar silahları, güdümlü füze gibi çeşitli silah ve teçhizat da envantere katılacak. Ayrıca Yunan ordusuna beş yıllık bir zaman diliminde tam zamanlı görev yapan 15 bin profesyonel askerin alınması öngörülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit'ten 'sonbahar' uyarısı26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:29
  • Kılıçdaroğlu: Avrupa ‘ikinci rüşvet paketi’ hazırlığı içinde26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:40
  • Kılıçdaroğlu: Ülkenin beka sorunu sığınmacı selidir (VİDEO)25 Temmuz 2021 Pazar 22:01
  • Türkiye'de koronavirüs: Vaka sayısı 14 bini aştı25 Temmuz 2021 Pazar 21:25
  • Perinçek: “Türkiye’nin bir KKTC stratejisi yok”25 Temmuz 2021 Pazar 16:09
  • Nuray Sancar: Afganistan'dan Kıbrıs'a kayıt dışı siyaset25 Temmuz 2021 Pazar 10:05
  • FT’nin Erdoğan analizi: Dalkavukları tercih etti25 Temmuz 2021 Pazar 10:04
  • Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu: Lozan için zafer diyenler, tam da Yunan kafası ile düşünüyorlar25 Temmuz 2021 Pazar 09:59
  • LeMan, Erdoğan'ın selin vurduğu Rize'de çay dağıtmasını kapağına taşıdı24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:11
  • Gladyator filmi oyuncusu Mike Mitchell, Fethiye'de ölü bulundu24 Temmuz 2021 Cumartesi 22:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti