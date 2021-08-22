LAÜ Akademisyeni Akartaş, Lens Kullanımında Temizlik ve Hijyen koşullarının Önemine Dikkat Çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İrfan Akartaş “Kontakt Lens Kullanımı” ile ilgili bilgiler vererek, sağlıklı bir lens kullanımı için tavsiyelerde bulundu.

“Kontakt lensler görme bozukluklarının düzeltilmesinde, göz renginin değiştirilmesinde, ya da kornea hastalıklarının tedavisinde kullanılan materyallerdir. Lensler günümüzde bazı optik avantajları nedeniyle gözlüğe alternatif olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır” diyen Akartaş, gözlük gibi ağırlık yapmadığından ve yere düşüp kırılma riski olmadığından daha konforlu olduğunu dile getirdi. Özellikle soğuk havalarda gözlük camında meydana gelen buğulanma durumunun lenslerde gerçekleşmediğini ve bazı sportif ve fiziksel aktivitelerde gözlüğün düşüp hasar görmemesi açısından çoğu zaman lenslerin tercih edilmekte olduğunu ifade etti. Akartaş ayrıca, lenslerin güneş gözlüğüyle eş zamanlı olarak kullanılabildiğinden özellikle yaz aylarında numaralı gözlükten çok daha fazla kullanılmakta olduğunu belirtti.

“Günümüzde çok sayıda lens çeşidi olmakla birlikte en çok kullanılan lens çeşitlerinden biri yumuşak lenslerdir. Sağlıklı bir lens kullanımı için kişilerin lens bakım, temizlik ve hijyen koşullarına dikkat etmesi gerekmektedir. Lens takma-çıkarma işleminden önce eller sabunlu suyla iyice yıkanarak mümkünse kağıt havlu ile kurulanmalıdır. Kontakt lens kullanımı sırasında lens üzerinde gözyaşı kaynaklı proteinler, mukus, lipitler ve toz birikimi gözlenebilir. Bu durum lenste kurumaya, oksijen geçirgenliğinde azalmaya ve lensin yapısının bozulmasına neden olabilir” şeklinde bilgi veren Akartaş, bunları engellemek amacıyla lensin gözden çıkarıldığında avuç içerisinde işaret parmağı yardımıyla lens solüsyonu ile hafifçe ovalanarak yıkanmasının önerilmekte olduğunu dile getirdi.

Lens solüsyonları açıldıktan sonra en fazla 3 ay boyunca kullanılmalı

Açıklamasında lens temizliği ile ilgili bilgiler aktaran Akartaş sözlerine şöyle devam etti; Lens temizliği için sadece lens solüsyonu kullanılmalı, asla musluk suyu kullanılmamalıdır. Lens solüsyonları mikroorganizma kontaminasyonuna neden olmamak için açıldıktan sonra en fazla 3 ay boyunca kullanılmalıdır. Lenslerin tamamen temizlenebilmesi için lens solüsyonu ile doldurulmuş lens kabında en az 6 saat boyunca tutulması gerekmektedir. Lens kabındaki lens solüsyonu her kullanım sonrası değiştirilmeli, lens kapları ise sadece lens solüsyonu ile yıkanarak temizlenmelidir. Uyku sırasında lens kullanımı, kornea enfeksiyonlarına ve kuru göz sendromuna yol açabileceğinden dolayı tavsiye edilmemektedir.

Akartaş son olarak, “Lenslerin doğru şekilde takılıp çıkarılması önemlidir. Lens takarken lensin iç yüzeyinin dışa dönük olmaması gerekmektedir. Sol orta parmakla göz kapağı kaşa doğru çekilir. Lens, sağ işaret parmağı üzerine konularak sağ orta parmak yardımıyla göz kapağı aşağıya çekilerek göze yerleştirilir. Lensin göze tam oturması sağlanmalıdır. Doğru lens ve lens solüsyonu kullanımı için eczacınıza danışınız” dedi.