Akaryakıt Denetimi Rumları İsyan Ettirdi

KKTC’den akaryakıt alan Rumlara yönelik yapılan denetimler Güney’de halkın tepkisini çekti.

Eleştirilere yanıt veren Güney Kıbrıs Gümrük Dairesi Basın Sözcüsü Andreas Konstantinu, amacın, özel şahıslara değil, ticari maksatlı olarak Kuzey’den Güney Kıbrıs’a akaryakıt taşıyanlara ceza kesmek olduğunu ifade etti. Bu durumun (ticari amaçlı akaryakıt taşınması) Kıbrıslı Türkler için de geçerli olduğunu savunan Konstantinu, özel araçlara yönelik denetimlerin, belli bir kişinin her gün akaryakıt almak için Kuzey’e geçtiğine dair makul şüphelerin bulunduğu zaman yapıldığını belirtti.