Akaryakıt desteği için 9 milyon 444 bin 68 TL ödedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bitkisel üretim yapanlara ve balıkçılara akaryakıt desteği olarak 9 milyon 444 bin 68 TL ödedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bitkisel üretim yapanlara ve balıkçılara akaryakıt desteği olarak 9 milyon 444 bin 68 TL ödedi.

Bakanlık açıklamasına göre, 2019-2020 bitkisel üretim sezonu ve 2020 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla 8 bin 735 üreticiye hak edişlerinin yüzde 70’lik kısmı ödendi.

Üreticilerin kartlarına aktarılan hak edişlerini benzin istasyonlarında kullanabilecekleri duyuruldu.