  • BIST 1.414
  • Altın 499,149
  • Dolar 8,6965
  • Euro 10,3481
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Akaryakıt desteği için 9 milyon 444 bin 68 TL ödedi.

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bitkisel üretim yapanlara ve balıkçılara akaryakıt desteği olarak 9 milyon 444 bin 68 TL ödedi.
Akaryakıt desteği için 9 milyon 444 bin 68 TL ödedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bitkisel üretim yapanlara ve balıkçılara akaryakıt desteği olarak 9 milyon 444 bin 68 TL ödedi.

Bakanlık açıklamasına göre, 2019-2020 bitkisel üretim sezonu ve 2020 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla 8 bin 735 üreticiye hak edişlerinin yüzde 70’lik kısmı ödendi.

Üreticilerin kartlarına aktarılan hak edişlerini benzin istasyonlarında kullanabilecekleri duyuruldu.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (18 Haziran 2021)18 Haziran 2021 Cuma 08:35
  • İkinci uçak da geliyor... Toplam yeni 50 bin Sinovac aşısı daha KKTC'de17 Haziran 2021 Perşembe 23:20
  • Zaroğlu: Yeni partide müthiş bir kadro olacak, 2000 üye YDP'den istifa ediyor...17 Haziran 2021 Perşembe 23:17
  • “Hemen Kazan Tombala ile ilgili soruşturma açılmalı”17 Haziran 2021 Perşembe 22:39
  • Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu hükümete 0 çekti!17 Haziran 2021 Perşembe 20:35
  • Angolemli: “Yangınlarda En Büyük Sorumluluk Devletindir”17 Haziran 2021 Perşembe 20:12
  • Şahiner: Arıklı'nın talimatıyla 70 milyon TL’lik yakıt alındı, KIB-TEK zarar uğratıldı!17 Haziran 2021 Perşembe 20:06
  • Çeler: “Eczacılar Yasa Tasarısı En Erken Zamanda Yaşam Bulmalı”17 Haziran 2021 Perşembe 19:11
  • CTP Başkanı Erhürman Elektrik Müteahhitleri Birliğini ziyaret etti17 Haziran 2021 Perşembe 19:09
  • Seçim AD-Hoc komitesi başkanı Atun, başkan vekili Zaroğlu oldu…17 Haziran 2021 Perşembe 19:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti