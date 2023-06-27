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Akaryakıt, elektrik ve ekmeğe zam geldi... Zamların devam etmesi bekleniyor..

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Akaryakıt, elektrik ve ekmeğe zam geldi... Zamların devam etmesi bekleniyor..
Akaryakıt, elektrik ve ekmeğe zam geldi... Zamların devam etmesi bekleniyor..

Akaryakıt, elektrik ve ekmeğe zam geldi... Zamların devam etmesi bekleniyor..

 

BİR AYDA ÜÇÜNCÜ KEZ ZAM

Akaryakıt fiyatlarına Haziran ayı içerisinde üçüncü kez zam yapıldı...

Buna göre, 95 oktan oktan benzin 22,89 TL’den 24,25 TL’ye, 98 oktan benzin 23,38 TL’den 24,78 TL’ye, Euro Dizel 20,64 TL TL’den 22,14 TL’ye ve gaz yağı 20,64 TL’den 22,14 TL’ye yükseldi.

Bu durumda 95 oktan benzinin litresinde 1,36 TL, 98 oktan benzinde 1,40, Euro Diesel’de 1,50, gazyağında ise litresinde 1,50 TL zam yapılmış oldu.

Yeni akaryakıt fiyatları dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

 

ELEKTRİĞE % 20 ZAM

Kıbrıs Türk Ele0ktrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu, elektrik ücretlerinde yeni düzenlemeye gitti. 

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, yeni fiyatlar 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek. 

 

EKMEĞE ZAM

200 gram somun ekmek fiyatı ise 8 TL'den 10 TL'ye yükseldi.

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