Akaryakıt fiyatları değişti

KKTC'de akaryakıt fiyatlarında değişikliğe gidildi...
Buna göre:
29,81 TL olan 95 oktan benzin 0,58 kuruşluk indirimle 29,23 TL'ye,
30,37 TL olan 98 oktan benzin 0,58 kuruşluk indirimler 29,79 TL'ye düşürüldü.
Euro Diesel ve gaz yağına ise 71 kuruşluk zam geldi.
Buna Göre:
28,94 olaan Euro Diesel 29,65 TL'ye, 28,94 TL olan gazyağı ise 29,65 TL'ye yükseldi.
Fiyatların bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor....
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