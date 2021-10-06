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“Akaryakıt Fiyatları, Türkiye’deki Fiyatları Geçti… Çalışarak Batıyoruz”

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“Akaryakıt Fiyatları, Türkiye’deki Fiyatları Geçti… Çalışarak Batıyoruz”
“Akaryakıt Fiyatları, Türkiye’deki Fiyatları Geçti… Çalışarak Batıyoruz”

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümetin akaryakıta yüzde 7,3 oranında zam yapmasını eleştirerek, “Kaşıkla verip, kepçeyle alıyorlar. Çalışarak batıyoruz” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamayla zammı eleştiren Topaloğlu, yapılan bu artışla akaryakıt fiyatlarının Türkiye’deki fiyatları geçtiğine işaret ederek, son açıklanan fiyatlarla turizm, öğrenci ve yolcu taşımacılığının yapılamayacağını belirtti.

“TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNE DESTEK VERİLMEDİ”

Pandeminden en çok etkilenen sektörlerin başında taşımacılığın geldiğine vurgu yapan Topaloğlu; buna rağmen hükümetin taşımacılığa destek vermediğini söyledi. 

Hükümetin toplu taşımacılıkla ilgili bir politikası olmadığının, yapılan zam ve sektöre verilmeyen destekten anlaşıldığını anlatan Topaloğlu, “Eğitim için ülkeye öğrenci davet ediliyor ama akaryakıta zam yapılıyor. Bu fiyatlarla taşımacılık yapılmaz” dedi.

“KRİZDEN ÇIKMAYA ÇALIŞIRKEN DİBE VURDUK”

Pandemiyle birlikte sektörün krize dönüştüğünü kaydeden Topaloğlu, oluşan krizden çıkmaya çalışırlarken yapılan zamla dibe vurduklarını kaydetti.

Topaloğlu, açıklamasında, hükümetin, izlediği politikayla kendilerini batırmaya çalıştığını da savundu. 

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