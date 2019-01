Akaryakıt fiyatları yükselecek!

ABD ile Çin arasındaki ekonomik savaş petrol fiyatlarında artışa yol açtı. Dikkatler, Pekin'de başlayacak ticaret müzakerelerine çevrilirken Brent tipi petrolün varil fiyatı bir haftada 50 dolardan 58 dolara yükseldi.

Petrol fiyatları, ABD merkez bankası Fed'in yatırımcıların endişelerini yatıştırma çabaları ve ABD'de üretimin yavaşlamakta olduğuna ilişkin işaretlerle, 17 ayı aşkın sürenin en uzun rallisini sürdürdü. Vadeli petrol kontratları New York'ta yüzde 1.9 kadar yükseldi ve Temmuz 2017'den bu yana en uzun günlük yükseliş serisini gerçekleştirmeye yöneldi. Ham petrol, Fed Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankasının ABD ekonomisi zayıflarsa faiz artırımlarına ara verebileceğini söylemesi ve sinyalleri izlediği konusunda piyasanın güvenini tekrar kazanmasının ardından diğer risk varlıkları ile birlikte yükseldi. Öte yandan, Baker Hughes'ın Cuma günü açıkladığı verilere göre, ABD'de aktif petrol sondaj kuyusu sayısı son üç haftada ilk kez azaldı. Ham petrol fiyatları bu ay, 2015'ten bu yana ilk kez yıllık bazda düştükten sonra hafifçe toparlandı. Goldman Sachs Group Inc., arz bolluğunun tekrar ortaya çıkması ve güçlü ABD kaya petrolü üretimini işaret ederek, 2019 için petrol fiyat tahminini düşürürken, geçen yılki yüzde 42'lik düşüşün abartılı olduğunu kaydetti. ABD ve Çin'in küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilecek ticaret savaşını sonlandırmak için müzakereleri başlatması ve OPEC ve ortaklarının üretim kısıntılarına gitmesi ile birlikte volatilite devam ediyor. Petrol fiyatı haftaya 58 doların hemen altından başlarken gözler Pekin'de başlayacak ticaret müzakerelerine çevrildi. Uzmanlar, dünyanın en büyük iki ekonomisinin uzlaşıya varmasının petrol talebine olumlu yansıyacağını kaydetti. Brent petrol ise 1 haftada 50 dolardan 58 dolara kadar çıktı. Mart vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 1.1 ya da 64 sent artarak varil başına 57.70 dolara ulaştı. Kontrat geçen hafta yüzde 9.3 ile Aralık 2016'dan bu yana en büyük haftalık kazancını gerçekleştirdi. Küresel gösterge Brent petrolü, Mart vadeli WTI'a kıyasla 8.80 dolar primli işlem gördü.

TAHMİNLER AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Goldman Sachs'ten yapılan açıklamada, ABD'nin Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatı beklentisinin de 64,50 dolardan 55,50 dolara indirildiği bildirildi. Açıklamada, 2015'ten bu yana dünya genelinde devam eden güçlü makro ekonomik zorluklara dikkat çekilirken, küresel petrol talebindeki artışın 2019'da geçen yıla göre daha zayıf olmasının beklendiğine yer verildi. ABD'nin kaya petrolü üretimindeki artışın geçen yıl güçlü olduğunun vurgulandığı açıklamada, küresel petrol stoklarının da yüksek seviyede devam ettiğinin altı çizildi. Açıklamada, bu yıl Brezilya ve Kanada'dan gelecek ek petrol üretiminin dünya genelinde arz fazlasındaki artışa katkıda bulunacağına da değinilerek, Brent petrolün 2019 için ortalama varil fiyatı tahminin 70 dolardan 62,5 dolara indirildiği ifade edildi. Morgan Stanley ise geçen ay, 2019 için Brent petrolün fiyatını 78,50 dolardan 68,50' dolara düşürdüğünü açıklamıştı.