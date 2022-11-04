Akaryakıt fiyatlarına bir hafta arayla ikinci kez zam

Akaryakıt fiyatları bir hafta arayla ikinci kez zamlandı.
Yarından itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre; 1.08 TL artışla 95 oktan benzin fiyatı 21.72 TL’den 22.80 TL’ye, 98 oktan benzin fiyatı ise 22.03 TL’den 23.11 TL’ye çıktı.
Akaryakıt fiyatları bir hafta arayla ikinci kez zamlandı.
Yarından itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre; 1.08 TL artışla 95 oktan benzin fiyatı 21.72 TL’den 22.80 TL’ye, 98 oktan benzin fiyatı ise 22.03 TL’den 23.11 TL’ye çıktı.
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