Akaryakıt fiyatlarına indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıyor.
Elde edilen bilgilere göre, kurşunsuz 95 oktan 21,35 TL’den 20,87 TL'ye, kurşunsuz 98 oktan 21,66 TL’den 21,18 TL'ye, Euro Diesel 26,94 TL’den 26,10 TL'ye ve Gaz yağı 25,85 TL’den 25,10 TL'ye düşecek.
Karar, gece yarısından itibaren geçerli olacak.
YÜRÜLÜKTEKİ FİYAT (TL/LİTRE)
YENİ ORTALAMA FİYAT (TL/LİTRE)
FİYAT DEĞİŞİMİ (%)
|BENZİN 95 OKTAN
|21,35
|20,87
|-2,3
|BENZİN 98 OKTAN
|21,66
|21,18
|-2,2
|EURO DİESEL
|26,94
|26,10
|-3,1
|GAZ YAĞI
|25,85
|25,10
|-2,9
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