“Akaryakıt fiyatlarına indirim yapılacak”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, dövizdeki düşüşün maliyetlere yansıyacağını belirtti.Bakan Nami ,BRT’de katıldığı Sabah Haber programında, dövizdeki düşüş nedeniyle elektrik ve akaryakıt fiyatlarında indirim yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini belirtti.

“Fiyatlar ani düştüğü zaman onu hemen yansıtamayız dengelemek lazım” diye konuşan Nami, dengeyi muhafaza etmek için sistem oluşturulması gerektiğini söyledi. Bakanı Nami, ülkeyi ucuz ve istikrarlı bir elektriğe kavuşturmak için maliyeti düşürecek tedbirlerle, arz güvenliğini sağlamak gerektiğini de vurguladı