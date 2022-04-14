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Akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geldi

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Akaryakıt fiyatlarına zam geldi.
Akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geldi

Gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar şöyle:

  • Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 18.14 TL,
  • Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 18.38 TL
  • Euro Diesel: 19.78 TL
  • Gazyağı: 18.44 TL
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