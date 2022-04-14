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Akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geldi
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KIBRIS
14.04.2022 22:37
Akaryakıt fiyatlarına zam geldi.
Gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar şöyle:
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 18.14 TL,
Kurşunsuz Benzin 98 Oktan: 18.38 TL
Euro Diesel: 19.78 TL
Gazyağı: 18.44 TL
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