Akaryakıt Fiyatlarına Zam Geldi

KKTC'de akaryakıta zam yapıldı.
Kurşunsuz 95 oktan benzin litre başı 21.35 TL, 98 oktan 21.66 TL, Euro Diesel 26.94 TL, Gazyağı ise 25.85 TL olarak belirlendi.
Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren yürürlükte olacak...
KKTC'de akaryakıta zam yapıldı.
Kurşunsuz 95 oktan benzin litre başı 21.35 TL, 98 oktan 21.66 TL, Euro Diesel 26.94 TL, Gazyağı ise 25.85 TL olarak belirlendi.
Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren yürürlükte olacak...
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